Две конкурирующие компании присылают счета: какой платить и как быть тем, кто получает субсидии

Какой счет оплачивать

Правовое основание для того, чтобы управляющая компания Вам присылала счета, это договор, который Вы с ней заключили на предоставление ими коммунальных услуг, где все, что Вы подписали, Вами понятно и согласовано.

Именно в договоре указана дата, с которого эта компания является исполнителем услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий по вашему адресу, в какие сроки она начисляет и собирает квартирную плату с жителей квартир, на какие счета, какие изменения в тарифах и какая ответственность за неуплату по договору.

Это может быть как индивидуальный договор с открытием лицевого счета так и коллективный договор о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом.

В договоре определен перечень услуг, предоставляемых исполнителем услуг по управлению многоквартирным домом и их размер, который рассчитывается за 1 кв.м. общей площади квартиры или нежилого помещения. Как правило, указаны все те условия предоставления услуг, сроки предоставления их, и обязательно в реквизитах стороны договора, как юридические лица, указано должностных лиц.

Могут быть также указаны как услуги, которые будут выполняться собственными силами так и привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных работ (услуг).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (редакция от 09.07.2023), предусмотрено право потребителя получать своевременно и надлежащего качества жилищно-коммунальные услуги согласно законодательству и условиям заключенных договоров, и, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 7 этого Закона обязанность потребителя оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами.

Согласно ч.3 ст. 12 этого Закона, существенными условиями договора о предоставлении жилищно-коммунальной услуги являются:

перечень услуг; требования к качеству услуг; права и обязанности сторон; ответственность сторон за нарушение договора; цена услуги; порядок оплаты услуги; порядок и условия внесения изменений в договор, в том числе относительно цены услуги; срок действия договора, порядок и условия продления его действия и расторжения.

Если другая компания направляет счета

Если другая компания заявляет о себе, присылает счета, Вы можете обратиться к ней письменно с запросом, относительно правовых оснований начисления Вам оплаты. Только официальные основания являются поводом для оплаты.

Вы должны знать, если Вы и другая компания, не находитесь в договорных отношениях, которые бы регулировали отношения по коммунальным услугам, то требования сторонней компании по оплате являются безосновательными.

Правовые основания создания предприятия, предоставляющего коммунальные услуги

Если Вы обслуживаетесь компанией, которая предоставляет коммунальные услуги, Вы должны знать, на основании чего она создана и с какого времени она обслуживает Ваш дом и где найти информацию о ней.

Как правило, решение о том, кем будут предоставляться коммунальные услуги и в соответствии с чем, закреплены распоряжением (решением) городского (районного, районного в городе совета), скажем, о создании коммунального предприятия; или перезакрепление домов с баланса одного коммунального предприятия к другому; о правопреемстве одной компании по отношению к другой и тому подобное.

Но все эти основания должны быть указаны в официальном документе, которые публикуется сайте городского совета (другом органе местного самоуправления), и также в наличии у той стороны, которая обслуживает дом.

Бывают и такие случаи, когда согласно ст. 520 ГК Украины должник в обязательстве может быть заменен другим лицом (перевод долга) только с согласия кредитора, если иное не предусмотрено законом. Если компания создана таким образом, должно быть решение суда или другие подтверждающие документы.

Если Вы обслуживаетесь в ОСМД, согласно статье 10 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (редакция от 10.11.2023), высшим органом управления объединения является общее собрание. Решение общего собрания, принятое в соответствии с уставом, является обязательным для всех совладельцев. То есть, все решения должны быть подтверждены именно этим документом.

Таким образом, должно быть официальное подтверждение прав и обязанностей обслуживающей компании.

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (редакция от 10.11.2023), (далее — Закон) владельцы квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества многоквартирного дома. Согласно пп.3 ч.1 ст. 6 Закона, совладельцы имеют право получать информацию о техническом состоянии общего имущества многоквартирного дома, условия его содержания и эксплуатации, расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома и поступления, полученные от его использования.

Итак, в соответствии с этими нормами Закона, Вы можете ознакомиться с тем, что касается обслуживания и услуг по Вашему дому.

Но, с чего мы и начали эту статью, с потребителем у обслуживающей компании также должны быть договорные отношения. И именно они определяют, кому должен оплачивать услуги потребитель.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 11 Гражданского кодекса Украины основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, договоры и другие сделки.

Иногда договоры по обслуживанию размещают на сайте компании, предоставляя для ознакомления (и распечатки) заявление-присоединение к условиям Договора в общем доступе, и потребитель, акцептуя ее, свидетельствует свободное волеизъявление о присоединении к условиям Договора в полном объеме.

Согласно же ч.1 ст.634 Гражданского кодекса Украины договором присоединения является договор, условия которого установлены одной из сторон в формулярах или других стандартных формах, который может быть заключен только путем присоединения другой стороны к предложенному договору в целом, вторая сторона не может предложить свои условия договора.

Фактом согласия Вас, как Потребителя, с условиями договора о предоставлении услуг является может быть что-то одно из следующих пунктов:

подписания Вами заявления-присоединения к условиям договора;

личное подписания данного договора (или протокола собрания ОСМД);

оплаченный счет (квитанция) за предоставление услуг.

Если вы ничего из перечисленного не делали, то и не имеете с компанией договорных отношений и не должны оплачивать счета от нее.

Согласно ст. 901 ГК Украины, по договору о предоставлении услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) предоставить услугу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, если иное не установлено договором.

Как правило, в рамках договорных отношений, сторонами согласованы и подписаны составляющие тарифов на услуги по управлению многоквартирным домом и придомовых территорий, их структуры, перечень и периодичность предоставления их, общие сведения о доме и совладельцев многоквартирного дома и обслуживающую компанию.

В какую компанию обращаться для оформления субсидии

Если Вы получаете субсидии, Вы предоставляете справки и платите той компании, с которой у Вас заключен договор, поскольку только она является единственной организацией, которая предоставляла услуги по содержанию дома и осуществляла начисления за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Кроме того, если от Вас требуют оплаты, не предоставляя услуг, эти отношения не являются правовыми и Вы можете письменно пожаловаться в полицию, подать на них в суд.