Николаев два дня будет закрыт на въезд и выезд: там проводят спецоперацию

В субботу 6 августа и в воскресенье 7 августа в Николаеве установлен комендантский час выходного дня. Нельзя будет не только покинуть или въехать в город, но и находиться на улицах. Точнее, комендантский час продлится там даже больше, чем два дня – с 23 часов пятницы 5 августа и до 5 утра понедельника 8 августа.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его слова, законопослушным николаевцам опасаться нечего. Руководитель ОВА рекомендовал оставаться дома, а если есть острая необходимость выйти — брать с собой документы.

«Выгулять собаку — можно недалеко. Дети во дворе — тоже можно», — сказал Ким.

Кроме того, из города отправятся три международных автобуса. Их будут сопровождать полицейские.

Тем, кто планировал путешествие на машине в сторону Николаева следует объезжать город через Вознесенск. Военные на всех блокпостах предупреждены.

В случае экстренной необходимости передвижения по городу, авто будет сопровождать полиция.

Ким подчеркнул, что разводить мосты на время комендантского часа не будут.

Ранее сообщалось, что в эти дни планируется зачистка города от коллаборантов, диверсантов и агентов россии.

Мы уже писали ранее, что Николаев могут закрыть на несколько дней на въезд и выезд, введя круглосуточный комендантский час. В это время там проведут зачистку – будут выявлять диверсантов и коллаборантов.