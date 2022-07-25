Николаев будет пить: как одесситы собирают воду для соседей (фоторепортаж)

С 12 апреля, когда россияне разбомбили основной и резервный водоводы, Николаев остается без централизованной подачи питьевой воды. В дома горожан смогли наладить подачу только технической воды. С питьевой – все сложнее. Жители города, окруженного рекой, уже несколько месяцев продолжают страдать от жажды.

Из Одессы с любовью

«Мы – простые пацаны из Одессы, которые каждую пятницу, третий месяц подряд привозим вам воду». Именно с этой фразы начинается раздача питьевой воды от одесских волонтеров. Энергичный парень Марио, с громкоговорителем в руках обходит очередь несколько раз и повторяет все сначала, чтобы каждый услышал его слова:

– Мы ни от кого не зависим. Мы не сотрудничаем ни с одной городской властью, депутатом или фондом. Это важно. Именно поэтому вы не услышите никаких фамилий и регалий.

Волонтер Александр Медведенко рассказал, что сначала они привозили воду почти каждый день, но маленькими «порциями» – от одной тонны. Потом поняли, что так тратится много ресурсов и денег на топливо. Решили делать это раз в неделю, но большими партиями.

– Когда мы привозим 100 тонн, тогда мы можем охватить пять-шесть тысяч человек. На самую большую точку приходит до трех тысяч. Подвоз на другие локации мы планируем, если есть возможность. Таким образом мы можем охватить от двух до пяти точек в день.

Основная команда состоит из пяти человек. Они обеспечивают сбор средств и логистику. Все остальные помогают перевозить и разгружать воду. Сейчас подключились ребята из Черноморска, Южного. Есть и местные волонтеры.

Кто привозит воду? Вот ребята приезжают и есть еще один, рассказывает Владимир, волонтер из Николаева.

– Также развозят воду из скважин, но пить ее невозможно – она или хлоркой пахнет или йодом. Электрочайник выходит из строя за неделю. А еще водители этих машин говорят, что солярки хватит еще на неделю. Куда делись выделенные на это средства – непонятно.

Чтобы воды хватило на всех, волонтеры четко соблюдают выработанные ими же правила. Вода выдается только один раз и в одни руки. Не выдают воду для друзей, соседей, родственников – только присутствующим. Никакие документы и справки не действуют. Количество бутылей в одни руки распределяют по мере окончания воды, то есть стоящие в конце очереди люди могут получить не три, а две, или даже одну баклажку.

Выдача организована так, чтобы все максимально быстро получили воду и не стояли часами в ожидании под сиренами и обстрелами. Ведь люди занимают очередь за час-два до приезда фуры. На разгрузке работают порядка тридцати парней. Таким образом, фура разгружается примерно за час.

Конечно, в команде есть и девушки. Они угощают детей сладостями, выдают воду без очереди семьям с малышами, общаются с бабушками, помогают собирать пластиковую использованную тару. Этот сбор – отдельная статья дохода. Использованные бутылки и баклажки продают на переработку, а средства идут на топливо.

Вода живая и мертвая

С начала полномасштабных военных действий Николаев покинули около половины жителей города. Сейчас здесь проживают приблизительно двести тысяч жителей. На каждую точку выдачи воды приходят полторы-три тысячи человек. Большинство из них – старики, семьи с детьми, люди с инвалидностью. Все те, кто не может позволить себе дополнительные расходы на воду. Да, качественную воду здесь можно купить в специализированных киосках. Стоит она 1,5 гривны за литр. Есть еще бесплатная вода из скважин (тоже от благодарных одесситов), но не всем она подходит.

Вода в этих скважинах не отвечает стандартам качества. Пить ее можно, но не долго, рассказывает местная жительница Наталья. – Я после операции и мой организм очень страдает от этого. Нам постоянно приходится пить разную воду. От этого почти у всех тут болит желудок. Спасибо одесситам! Я влюблена в ваш город и училась в Одессе, добавляет женщина.

Я в свою очередь благодарю их за то, что Николаев закрывает Одессу от ударов своей спиной. Город действительно выглядит покалеченным. Разбиты витрины и дома после «прилетов», заколочены окна, ветер гоняет мусор. Тем не менее, работают городской транспорт, автомойка, некоторые магазины (в основном продовольственные) и кафе. В кофейне на проспекте Мира мне говорят, что их маленький бизнес проблема воды почти не затронула – они с момента основания покупали специально очищенную воду. А вот продавщица цветов с базарчика, что напротив, жалуется – ее товар от местной воды увядает. Приходится тратить на цветы «волонтерскую» воду.

Несмотря на постоянные предупреждения не становиться в очередь дважды, некоторые люди все равно пытаются перехитрить волонтеров – прячут воду за углом, пытаются подходить из разных очередей. Но те, кто приезжают раздавать воду постоянно, уже знают таковых в лицо. К сожалению, иногда случаются ссоры и слезы. Но чаще всего люди плачут от благодарности и усталости, ведь николаевцы страдают не только от нехватки воды.

Перечислить средства на воду для наших соседей можно

на карточку Монобанка Monobank: 4441114415208675

и PayPal medvedenkoodesa@gmail.com

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