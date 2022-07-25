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Николаев будет пить: как одесситы собирают воду для соседей (фоторепортаж)

Николаев будет пить: как одесситы собирают воду для соседей (фоторепортаж)

С 12 апреля, когда россияне разбомбили основной и резервный водоводы, Николаев остается без централизованной подачи питьевой воды. В дома горожан смогли наладить подачу только технической воды. С питьевой – все сложнее. Жители города, окруженного рекой, уже несколько месяцев продолжают страдать от жажды.

Из Одессы с любовью

«Мы – простые пацаны из Одессы, которые каждую пятницу, третий месяц подряд привозим вам воду». Именно с этой фразы начинается раздача питьевой воды от одесских волонтеров. Энергичный парень Марио, с громкоговорителем в руках обходит очередь несколько раз и повторяет все сначала, чтобы каждый услышал его слова:

– Мы ни от кого не зависим. Мы не сотрудничаем ни с одной городской властью, депутатом или фондом. Это важно. Именно поэтому вы не услышите никаких фамилий и регалий.

Одесские волонтеры

Марио

Волонтер Александр Медведенко рассказал, что сначала они привозили воду почти каждый день, но маленькими «порциями» – от одной тонны. Потом поняли, что так тратится много ресурсов и денег на топливо. Решили делать это раз в неделю, но большими партиями.

– Когда мы привозим 100 тонн, тогда мы можем охватить пять-шесть тысяч человек. На самую большую точку приходит до трех тысяч. Подвоз на другие локации мы планируем, если есть возможность. Таким образом мы можем охватить от двух до пяти точек в день.

Одесские волонтеры2

Александр Медведенко

Основная команда состоит из пяти человек. Они обеспечивают сбор средств и логистику. Все остальные помогают перевозить и разгружать воду. Сейчас подключились ребята из Черноморска, Южного. Есть и местные волонтеры.

Кто привозит воду? Вот ребята приезжают и есть еще один, рассказывает Владимир, волонтер из Николаева.

– Также развозят воду из скважин, но пить ее невозможно – она или хлоркой пахнет или йодом. Электрочайник выходит из строя за неделю. А еще водители этих машин говорят, что солярки хватит еще на неделю. Куда делись выделенные на это средства – непонятно.

Чтобы воды хватило на всех, волонтеры четко соблюдают выработанные ими же правила. Вода выдается только один раз и в одни руки. Не выдают воду для друзей, соседей, родственников – только присутствующим. Никакие документы и справки не действуют. Количество бутылей в одни руки распределяют по мере окончания воды, то есть стоящие в конце очереди люди могут получить не три, а две, или даже одну баклажку.

Николаев, подвоз воды5
Николаев, подвоз воды2
Николаев, подвоз воды4
Николаев, подвоз воды3
Николаев, подвоз воды
Николаев, подвоз воды10
Николаев, подвоз воды11

Выдача организована так, чтобы все максимально быстро получили воду и не стояли часами в ожидании под сиренами и обстрелами. Ведь люди занимают очередь за час-два до приезда фуры. На разгрузке работают порядка тридцати парней. Таким образом, фура разгружается примерно за час.

Конечно, в команде есть и девушки. Они угощают детей сладостями, выдают воду без очереди семьям с малышами, общаются с бабушками, помогают собирать пластиковую использованную тару. Этот сбор – отдельная статья дохода. Использованные бутылки и баклажки продают на переработку, а средства идут на топливо.

Николаев, подвоз воды, тара
Николаев, подвоз воды, тара2
Николаев, подвоз воды, тара3
Николаев, подвоз воды, тара4

Вода живая и мертвая

С начала полномасштабных военных действий Николаев покинули около половины жителей города. Сейчас здесь проживают приблизительно двести тысяч жителей. На каждую точку выдачи воды приходят полторы-три тысячи человек. Большинство из них – старики, семьи с детьми, люди с инвалидностью. Все те, кто не может позволить себе дополнительные расходы на воду. Да, качественную воду здесь можно купить в специализированных киосках. Стоит она 1,5 гривны за литр. Есть еще бесплатная вода из скважин (тоже от благодарных одесситов), но не всем она подходит.

Николаев вода. автомат

Николаев вода. автомат2

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Вода в этих скважинах не отвечает стандартам качества. Пить ее можно, но не долго, рассказывает местная жительница Наталья. – Я после операции и мой организм очень страдает от этого. Нам постоянно приходится пить разную воду. От этого почти у всех тут болит желудок. Спасибо одесситам! Я влюблена в ваш город и училась в Одессе, добавляет женщина.

Николаев, подвоз воды15

Наталья

Я в свою очередь благодарю их за то, что Николаев закрывает Одессу от ударов своей спиной. Город действительно выглядит покалеченным. Разбиты витрины и дома после «прилетов», заколочены окна, ветер гоняет мусор. Тем не менее, работают городской транспорт, автомойка, некоторые магазины (в основном продовольственные) и кафе. В кофейне на проспекте Мира мне говорят, что их маленький бизнес проблема воды почти не затронула – они с момента основания покупали специально очищенную воду. А вот продавщица цветов с базарчика, что напротив, жалуется – ее товар от местной воды увядает. Приходится тратить на цветы «волонтерскую» воду.

Николаев, подвоз воды6
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Николаев, подвоз воды14

Несмотря на постоянные предупреждения не становиться в очередь дважды, некоторые люди все равно пытаются перехитрить волонтеров – прячут воду за углом, пытаются подходить из разных очередей. Но те, кто приезжают раздавать воду постоянно, уже знают таковых в лицо. К сожалению, иногда случаются ссоры и слезы. Но чаще всего люди плачут от благодарности и усталости, ведь николаевцы страдают не только от нехватки воды.

Перечислить средства на воду для наших соседей можно

  • на карточку Монобанка Monobank: 4441114415208675
  • и PayPal medvedenkoodesa@gmail.com

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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