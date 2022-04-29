Одесситы спасают детей из Николаева и продолжают отправлять в город воду

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Одесса не прекращает помогать городу, став спасительным пунктом для детей и их родителей.

Очередных беженцев из Николаева — детей и их мам, пожиліх людей — приняли в Одессе общественные организации «Україна — це я» и «Життєва опора». Обе организации сейчас занимаются эвакуацией беженцев из Николаева, который оккупанты продолжают подвергать обстрелам.

Одесские волонтеры встречают родителей с детьми в одной из протестантских церквей. Здесь им помогают, чем могут: кормят горячими обедами, помогают привести себя в порядок, дарят человеческое тепло и помогают добрым напутствием, молятся, чтобы Всевышний всегда был рядом с обожженными войной людьми.

Из Одессы беженцев переправляют в Румынию, в обязательном порядке приготовив каждому фрукты и сладости в дорогу.

— Ну а дальше автобус «Солнышко», как его все мы называем, повезет в безопасные места детей, их мам и пожилых людей, которые вырвались от всех ужасов «русского мира», который ползет как ядовитая «zмея» по Нашей Земле. Общественные организации «Україна — це я» и «Життєва опора» благодарят всех, кто участвует в помощи эвакуации детей и их родителей, — говорит глава ОО «Україна — це я» Александр Чернега.

Тем временем и другие одесситы продолжают помогать городу-герою Николаеву. Предприниматели города совместно с управлением торговли передали николаевцам очередную партию воды10 тонн воды. Ведь жители города, кроме всего прочего, из-за вражеских обстрелов продолжают оставаться без водоснабжения…

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Фото Александра Чернеги и Телеграм-канала «Одеса. Офіційно»