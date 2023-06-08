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В поддержку эвакуированных животных из Херсонской области запустили флешмоб

В поддержку эвакуированных животных из Херсонской области запустили флешмоб

После подрыва Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуируются тысячи жителей. Многие покидают дома с домашними любимцами на руках. И найти убежище становится в разы сложнее.

Вынужденным переселенцам с животными часто очень сложно найти жилье. Арендодатели не хотят принимать людей с домашними питомцами.

Решение этой проблеме нашла зоозащитная украинская организация UAnimels. На своей странице в Instagram они запустили флешмоб.

Они предлагают людям, которые могут предоставить убежище переселенцам с животными, писать посты с хештегом #прихищуізтваринами. Следует в пост-объявлении указать, для скольких людей и животных и в каком городе/поселке/селе есть место.

А люди, которым нужна помощь, смогут увидеть все посты по хештегу и связаться с теми, кто предлагает убежище.

Мы писали о тяжелой ситуации с эвакуацией жителей оккупированной части Херсонской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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