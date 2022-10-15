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Можно ли бесплатно лечиться в частных медучреждениях?

Можно ли бесплатно лечиться в частных медучреждениях?

Украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно не только в коммунальных, но и в частных медучреждениях. Главное условие – наличие договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

Первичную медицинскую помощь по договору с НСЗУ оказывают 298 частных и 674 врачей-ФЛП (получивших лицензию Минздрава). Пациенту, избравшему своего врача в частном учреждении, доступен весь перечень услуг первичной медицинской помощи. Это консультация семейного врача (осмотр, диагностика, лечение, реабилитация, наблюдение за больным – при возникновении наиболее распространенных заболеваний), основные анализы, рецепты на бесплатные лекарства.

Специализированную помощь оказывают 111 частных заведений и 11 врачей-ФЛП. Также 48 частных заведений имеют договор с НСЗУ на медицинскую помощь детям и взрослым в амбулаторных условиях.

Хирургические операции по договору с НСЗУ проводят 12 частных заведений.

Чтобы узнать, можно ли получить бесплатную медицинскую помощь в частных центрах в вашем регионе и какую именно, звоните по телефону 16-77.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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