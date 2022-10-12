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Какие медуслуги бесплатны для пенсионеров?

Какие медуслуги бесплатны для пенсионеров?

На сегодняшний день, медучреждения, заключившие договор с Национальной службой здоровья, бесплатно предоставляют все необходимые услуги пенсионерам. Это консультации специалистов, анализы, обследования, госпитализации, операции.

Особый акцент – на лечении инсульта и инфаркта, а также обследованиях для ранней диагностики онкозаболеваний. Пациенты с острым инфарктом и инсультом получают необходимое лечение бесплатно. Что касается онкологических заболеваний, особое внимание уделяется их раннему выявлению. В Программе медицинских гарантий предусмотрено несколько инструментальных исследований: гастроскопия, бронхоскопия, гистероскопия, колоноскопия, цистоскопия, маммография.

Все эти исследования бесплатные, если есть направление от врача. Пожилым людям их рекомендуют проходить ежегодно.

Чтобы найти медучреждение, заключившее договор со Службой здоровья, звоните по номеру 16-77.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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