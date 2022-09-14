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Какую медпомощь предоставляют бесплатно во время хирургических операций?

Какую медпомощь предоставляют бесплатно во время хирургических операций?

Несмотря на военное время, украинцы по-прежнему могут сделать все необходимые  плановые и срочные операции бесплатно, сообщили в Национальной службе здоровья (НСЗУ). Единственное условие — обращаться надо в заведение, имеющее договор с НСЗУ. Узнать контакты ближайшего медучреждения можно по номеру 16-77.

  1. Чтобы оперироваться бесплатно, нужно получить направление у семейного или лечащего врача. Однако пациента в неотложном состоянии прооперируют бесплатно и без направления.
  2. В больнице бесплатно проведут первичный осмотр, а также все необходимые сопутствующие анализы и исследования, в том числе УЗИ, КТ, МРТ, рентген. Заведения должны делать их круглосуточно и иметь все необходимое оборудование. Предоперационное обследование тоже сделают бесплатно.
  3. Сама операция и анестезия, обезболивание в послеоперационном периоде тоже бесплатны – средства медучреждениям оплачивает Служба здоровья.
  4. Лекарства из Нацперечня основных лекарственных средств должны выдавать бесплатно. Проверить наличие лекарств в конкретном заведении можно на сайте eliky.in.ua.
  5. В случае необходимости пациенту должны предоставить бесплатно интенсивную терапию, послеоперационный уход и помощь, в которой нуждается пациент. Бесплатно и питание в больнице.

ВАЖНО! В случае, если у пациента потребуют деньги за указанные услуги, нужно подать жалобу руководителю медучреждения, а если это не даст результата — в местный департамент здравоохранения. Если не поможет и это – обратиться в НСЗУ, отправив  электронное письмо по адресу info@nszu.gov.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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