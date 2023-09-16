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Как расторгнуть брак, не выходя из дома?

Как расторгнуть брак, не выходя из дома?

«Они поженились и жили долго и счастливо» – увы, такая формула семейной жизни не для всех. И случается, что пары разводятся. Но все ли знают, что оформить развод украинцы могут и в интернете, не тратя время на стояние в очередях и без необходимости заполнять кучу бумаг?

Да, цифровые технологии в нашей стране развиты сейчас настолько широко, что можно не только зарегистрировать рождение ребенка или подать заявление на женитьбу онлайн, но и развестись. Рассказываем, как это сделать.

Развод через ЗАГС онлайн: какие документы нужны

Супруги должны подать онлайн-заявление о расторжении брака через сайт Министерства юстиции Украины. Для этого необходимо будет предварительно зарегистрироваться и предоставить копии таких документов:

  • паспорт каждого из супругов;
  • свидетельство о браке;
  • документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Развод онлайн, инструкция

Развод онлайн, инструкция2

Развод онлайн, инструкция3

Развод онлайн, инструкция4

Как развестись онлайн: инструкция в фото (скриншоты: yankiv.com)

С момента подачи заявления должно пройти не менее 30 дней. Когда этот срок истечет, органы ЗАГСа устанавливают дату расторжения брака. В этот день пара должна будет приехать для получения свидетельства о расторжении брака.

Как расторгнуть брак через суд онлайн

Тем, кто выбрал для себя такой способ развода, следует подать заявление на развод онлайн через систему «Электронный суд», предварительно зарегистрировавшись в системе и оформив электронную цифровую подпись.

После этого можно будет заполнить все необходимые документы для возбуждения дела по исковому заявлению, а также уплатить судебный сбор и прикрепить все необходимые приложения.

Когда все данные будут заполнены, система позволит отслеживать состояние рассмотрения дела о разводе с возможностью получения соответствующих уведомлений.

Ранее Одесская область заняла третье место по количеству пар, женившихся дистанционно с начала полномасштабного российского вторжения.

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По материалам rbc.ua, фото Zn.ua

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