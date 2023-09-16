Как расторгнуть брак, не выходя из дома?

«Они поженились и жили долго и счастливо» – увы, такая формула семейной жизни не для всех. И случается, что пары разводятся. Но все ли знают, что оформить развод украинцы могут и в интернете, не тратя время на стояние в очередях и без необходимости заполнять кучу бумаг?
Да, цифровые технологии в нашей стране развиты сейчас настолько широко, что можно не только зарегистрировать рождение ребенка или подать заявление на женитьбу онлайн, но и развестись. Рассказываем, как это сделать.
Развод через ЗАГС онлайн: какие документы нужны
Супруги должны подать онлайн-заявление о расторжении брака через сайт Министерства юстиции Украины. Для этого необходимо будет предварительно зарегистрироваться и предоставить копии таких документов:
- паспорт каждого из супругов;
- свидетельство о браке;
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
С момента подачи заявления должно пройти не менее 30 дней. Когда этот срок истечет, органы ЗАГСа устанавливают дату расторжения брака. В этот день пара должна будет приехать для получения свидетельства о расторжении брака.
Как расторгнуть брак через суд онлайн
Тем, кто выбрал для себя такой способ развода, следует подать заявление на развод онлайн через систему «Электронный суд», предварительно зарегистрировавшись в системе и оформив электронную цифровую подпись.
После этого можно будет заполнить все необходимые документы для возбуждения дела по исковому заявлению, а также уплатить судебный сбор и прикрепить все необходимые приложения.
Когда все данные будут заполнены, система позволит отслеживать состояние рассмотрения дела о разводе с возможностью получения соответствующих уведомлений.
Ранее Одесская область заняла третье место по количеству пар, женившихся дистанционно с начала полномасштабного российского вторжения.
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По материалам rbc.ua, фото Zn.ua