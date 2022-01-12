Бывшим супругам не всегда удается договориться по вопросу встреч с ребенком. И тогда приходится привлекать государство. Органы опеки и суд могут установить график свиданий.

Давайте разберемся, как добиться встречи с ребенком после развода.

Кто решает, каким будет график встреч с ребенком после развода?

Родители должны договориться между собой. У них равные права и обязанности по отношению к ребенку. Развод никак на это не влияет. Хотя ребенок живет только с одним родителем — это не освобождает от обязанностей второго родителя, и не уменьшает объем его прав, сказано в Семейном кодексе.

Для начала стоит попробовать договориться на словах, советуют юристы. Но это при условии, что у бывших супругов сохранились нормальные отношения. Порядок встречи с ребенком после развода можно решить без лишних бумаг. Например, по устному соглашению отец забирает ребенка к себе на выходные, а мать не вмешивается в их общение, поскольку признает право бывшего мужа на воспитание.

Как составить порядок встречи с ребенком после развода?

Родитель, с которым остается жить ребенок, не имеет права препятствовать второму родителю в его желании общаться и участвовать в воспитании. Но в законе не сказано, сколько часов или дней бывший супруг может проводить с ребенком. Родители должны достичь соглашения по этому вопросу.

Когда бывшие супруги не могут договориться на словах, то стоит составить письменное соглашение. В документе указывают:

время и место встреч с ребенком

продолжительность общения

присутствие во время встреч с ребенком родственников и третьих лиц

виды совместного времяпрепровождения

особые условия и правила поведения

Это соглашение заверяют у нотариуса. Расписание и порядок встреч зависят от возраста ребенка, расстояний, занятости родителей и других нюансов. За помощью в составлении договора можно обратиться к юристам или медиаторам.

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Если же договориться мирным путем никак не получается, то можно разрешить вопрос общения с ребенком через органы опеки или суд.

Как добиться встречи с ребенком через органы опеки?

Порядок встречи с ребенком после развода может установить Служба по делам детей. Этот орган работает при одесском горсовете. Для этого нужно подать заявление.

Работники органа опеки беседуют с родителями, чтобы выяснить причину конфликта. Иногда приглашают других родственников ребенка, а также изучают жилищные условия родителей, отношение к ребенку, образ жизни и другие характеристики. На основании собранных материалов, принимают решение и график для встреч с ребенком.

Решение органа опеки и попечительства является обязательным для исполнения. Согласно закону, родитель, который не выполняет это решение, обязан возместить материальный и моральный ущерб своему бывшему супругу. Для этого нужно будет обратиться в суд.

Как добиться встречи с ребенком через суд?

В суд обращаются уже в том случае, когда все средства испробованы. Если один из родителей игнорирует решение органа опеки и попечительства, то необходимо собрать доказательства, рекомендуют адвокаты:

решение органов опеки

распорядок дня ребенка

показания родственников и свидетелей

записи разговоров и скриншоты переписок родителей

характеристики с места работы

чеки о покупке продуктов, одежды, игрушек, чтобы подтвердить содержание ребенка

В исковом заявлении можно предложить другой график встречи с ребенком, не обязательно полагаться на рекомендации Службы по делам детей. Суд принимает свое решение, учитывая то, как визиты отца или матери влияют на ребенка. Если между ними не налажена эмоциональная связь и встречи приводят к стрессу, то суд может разрешить общение только в присутствии второго родителя или психолога.

В случае, когда один из родителей не выполняет решение суда, можно обратится в исполнительную службу. Приставы имеют полное право принудить бывшего супруга выполнять судебное решение. Но такая ситуация обязательно скажется на психологическом состоянии ребенка.

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Фото: unimedias.fr, newsweek.com