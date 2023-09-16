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Як розірвати шлюб, не виходячи із дому?

Як розірвати шлюб, не виходячи із дому?

«Вони одружилися і жили довго і щасливо» – на жаль, така формула сімейного життя не для всіх. І трапляється, що пари розлучаються. Але чи всі знають, що оформити розлучення українці можуть і в інтернеті, не витрачаючи час на стояння у чергах та без потреби заповнювати купу паперів?

Так, цифрові технології в нашій країні розвинені зараз настільки широко, що можна не тільки зареєструвати народження дитини або подати заяву на одруження онлайн, а й розлучитися. Розповідаємо, як це зробити.

Розлучення через РАГС онлайн: які документи потрібні

Подружжя має подати онлайн-заяву про розірвання шлюбу через сайт Міністерства юстиції України. Для цього необхідно буде попередньо зареєструватися та надати копії таких документів:

  • паспорт кожного з подружжя;
  • свідоцтво про шлюб;
  • документ, що підтверджує оплату державного мита.

Розлучення онлайн, інструкція

Розлучення онлайн, інструкція2

Розлучення онлайн, інструкція3

Як розлучитися онлайн: інструкція у фото (скриншоти: yankiv.com)

З моменту подання заяви має пройти щонайменше 30 днів. Коли цей термін закінчиться, органи РАГСу встановлюють дату розірвання шлюбу. Цього дня пара має приїхати для отримання свідоцтва про розірвання шлюбу.

Як розірвати шлюб через суд онлайн

Тим, хто вибрав для себе такий спосіб розлучення, слід подати заяву на розлучення онлайн через систему «Електронний суд», попередньо зареєструвавшись у системі та оформивши електронний цифровий підпис.

Після цього можна буде заповнити всі необхідні документи для порушення справи за позовною заявою, а також сплатити судовий збір та прикріпити всі необхідні додатки.

Коли всі дані будуть заповнені, система дозволить відстежувати стан розгляду справи. про розлучення з можливістю отримання відповідних повідомлень.

Раніше Одеська область посіла третє місце за кількістю пар, одружених дистанційно з початку повномасштабного російського вторгнення.

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За матеріалами rbc.ua, фото Zn.ua

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