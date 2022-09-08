Одесская область попала в тройку лидеров по числу заключенных браков

Лето – всегда горячая брачная пора. Несмотря на войну и боевые действия, этот год не стал исключением. По данным Министерства юстиции Украины, этим летом брачными обетами обменялись 72 524 пары.

По информации Минюста, Одесская область оказалась на третьем месте в ТОП-регионов по количеству браков, заключенных летом 2022 года: здесь поженились 5414 пар.

На первом месте оказался город Киев (8874 браков за лето-2022), а на втором – Днепропетровская область (8871 брак).

Также в ТОП-регионов вошли Киевская (4916 браков) и Львовская (4151 браков) области.

В то же время глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что ЗАГСы подключили к шерингу цифровых документов в приложении «Дiя».

Так, теперь при заказе и получении админуслуг украинцы могут показать электронный паспорт в приложени«Дiя» и поделиться цифровой копией документа.

«Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома», – добавил министр.

Фото с Facebook-страницы Минюста Украины