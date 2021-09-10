Многие компании на собеседовании требуют, чтобы соискатель заполнял огромную анкету и указывал аккаунты в соцсетях. Но сами работодатели, как правило, мало что рассказывают будущим сотрудникам о себе и своих проблемах. Поэтому информацию приходится искать в интернете по крупицам.
Давайте посмотрим, какие есть сервисы для проверки работодателя.
Какие данные нужны, чтобы начать поиск?
Нужно узнать название компании и имя директора. Перед собеседованием поинтересуйтесь, как именно пишется юридическое лицо, потому что название может и не совпадать. Например, всем известная международная компания Coca-Cola зарегистрирована в Украине как Кока-Кола Беверджиз Украина Лимитед.
Имя директора и название компании — это открытые данные. Их незачем держать в секрете. Если вам говорят, что не готовы поделиться такой информацией, то это повод задуматься. Возможно, что у компании были какие-то проблемы в прошлом или директор попадал в ленты новостей из-за скандалов.
Как узнать, что у компании все в порядке?
Налоги. Если у компании или физического лица проблемы, то это легко выяснить. На сайте налоговой есть специальный сервис, который называется Проверка бизнес-партнера. В результате вы узнаете: состоит ли компания на налоговом учете и есть ли долги по налогам.
Банкротство. Информацию о предприятиях, которые находятся в стадии банкротства можно узнать в Кабинете электронных сервисов.
Долги по зарплате. На сайте государственной службы по вопросам труда публикуют реестры должников. Информация предоставлена только в электронных таблицах, которые нужно скачивать. Например, на 6 сентября 2021 года в реестре по Одесской области числятся 68 организаций.
Суды. Что касается участия компании в судебных процессах, то это не всегда показатель того, что есть какие-то проблемы. В некоторых сферах, связанных с финансами или банковским делом, это вполне нормальная практика. Если в Едином реестре судебных решений вы найдете ссылки на судебные дела, то постарайтесь хотя бы бегло ознакомиться с их содержанием: кто с кем судится и есть ли на данный момент незавершенные процессы.
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Единый государственный реестр. Здесь самая полная информация, но она платная. Перед тем, как искать информацию в Едином реестре юридических лиц и предпринимателей, необходимо будет пройти идентификацию.
Кроме того, в последнее время все больше людей и компаний попадают под санкции РНБО. Им блокируют активы, запрещают работать. На начало сентября 2021 года в этом списке уже около 4000 физических лиц и более 1800 компаний. Там преимущественно россияне, но есть и граждане Украины. Информация о них находится в перечне санкций РНБО.
А что насчет «черных списков работодателей»: им можно верить?
Верить или нет, решать только вам. Но проверить репутацию работодателя в интернете все же стоит. Сейчас у большинства компаний есть странички в социальных сетях. При желании можно найти аккаунты сотрудников или даже директора. Посмотрите, о чем они пишут, есть ли фотографии рабочего места или с корпоративов.
Кроме того, обычный поиск в Google может дать много интересного. Если компания раньше попадала в неприятные истории, то это сложно утаить, ведь Google все помнит.
«Одесская жизнь» подготовила для вас важные правила — как найти работу не выходя из дома.
Фото: Freepik