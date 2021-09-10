Сегодня без интернета невозможно представить свою жизнь. Находясь «в сети», мы живем, смотрим фильмы, общаемся, учимся, совершаем покупки и даже работаем. Особенно незаменим интернет в период пандемии, когда многие из нас ушли на удаленку, а кто-то, к сожалению, и вовсе остался без работы.

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