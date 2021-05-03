Как найти работу не выходя из дома (важные правила)

Сегодня без интернета невозможно представить свою жизнь. Находясь «в сети», мы живем, смотрим фильмы, общаемся, учимся, совершаем покупки и даже работаем. Особенно незаменим интернет в период пандемии, когда многие из нас ушли на удаленку, а кто-то, к сожалению, и вовсе остался без работы.

И пока весь мир сидит на карантине, мы расскажем, как можно найти работу своей мечты не выходя из дома.

Что главное при поиске работы в сети?

При поиске работы нужно учитывать несколько простых и важных правил.

Изучите рынок труда. Выберите сферу, в которой вы хотите работать, подумайте, чем хотелось бы заниматься. Это, кстати, касается и тех, кто хочет сменить профессию. Следите за компаниями, в которых вы хотели бы работать, время от времени просматривайте их предложения.

Настройте фильтры для поиска. Если вы начинаете искать работу на специальных сайтах или на форумах, задачу облегчит использование фильт­ров — они помогут подобрать те объявления, которые подойдут именно вам. Это сэкономит время.

Подпишитесь на рассылки. Включите оповещения или подпишитесь на рассылки на сайтах для поиска работы или в группах в соцсетях. Каждый день нужно проверять свою почту или уведомления, не появились ли новые подходящие предложения о работе.

Присмотрите компанию (работодателя). После изучения рынка выберите три или пять компаний и найдите там открытые вакансии. Представьте свою роль в них. Оцените, какие требования ставит компания, и какие есть у вас, что вы можете сделать для компании.

Составьте резюме. Знайте: идеальных кандидатов на работу не существует. Но резюме — это ваша визитная карточка и ваша личная история успеха. Перед его составлением все хорошо продумайте. Кроме основных данных (образование, опыт работы и другое), не бойтесь указывать, что хотите делать, на что претендуете, каких целей (условий) добиваетесь, опишите личные качества, увлечения, хобби, достижения, умения и знания.

Отправляйте анкету лично. Если есть возможность, пишите напрямую в компанию. Обратите внимание на то, что вы пишете в поле «Тема» письма на электронной почте. Главная задача — привлечь внимание работодателя, поэтому будет лучше, если вы напишете что-то вроде: «Иван Петрович, опытный сантехник». Также в названии можно сообщить ваши звания или научную степень.

Звоните и общайтесь. Не стесняйтесь лично звонить и обсуждать условия работы. Даже если вам скажут «нет», вы ничего не теряете. Так вы развиваете деловые коммуникации.

Безопасный поиск

Заведите отдельный номер телефона и электронную почту для поиска работы (они будут необходимы для регистрации на сайтах). Это обезопасит от спама, взлома и кражи основных контактов.

Читайте условия пользования сайтом перед регистрацией.

Регистрироваться, подписываться на рассылки, оставлять свои личные контакты можно только на проверенных сайтах, где ваши данные защищены.

О сайтах для поиска работы от первого лица

Мы пообщались с представителями одной из самых популярных интернет-площадок для поиска работы «Work.ua». Читателям «Одесской жизни» рассказали, как работают сервисы для поиска работы, какие профессии сегодня самые актуальные, что сделать, чтобы твое резюме попало в ТОП.

— Как работают сайты для поиска работы?

— Поиск работы и сотрудников в компании можно осуществлять разными способами. Один из самых популярных и для работодателей, и для соискателей — размещение вакансий на сайт по поиску работы. Самый популярный в Украине сайт — Work.ua. На рынке труда он 15 лет. На сайте размещено самое большое количество вакансий и резюме, ежемесячно более 5,5 миллиона пользователей посещают сайт. Например, только за 1 апреля этого года на сайте появилось более 81 тысячи вакансий.

— Какие профессии сегодня самые актуальные? Кто кого ищет?

— Самые популярные специальности на сайте Work.ua (топ-5) не менялись даже в 2020 году — менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, водители и продавцы-консультанты. В последних количество вакансий зависело также от дополнительных карантинных ограничений.

Например, с начала адаптивного карантина количество вакансий продавцов-консультантов увеличивалось. Наибольшее падение было в категориях: «Красота, фитнес и спорт», «Культура, музыка и шоу-бизнес», «Гостинично-ресторанный бизнес и туризм» по очевидным причинам. Сейчас ситуация меняется. В категории «Розничная торговля» был небольшой разрыв в соотношении новых вакансий к резюме. С 2020-го ситуация значительно изменилась.

Довольно интересная ситуация в категории «Медицина, фармацевтика» — количество новых вакансий и резюме увеличивалось после большого падения, которое коснулось всех сфер. Необычно много новых резюме в категориях «Продажа и закупка», «Сфера обслуживания», «Рабочие специальности и производство». Кроме общего состояния рынка, это связано с небольшим количеством вакансий в других странах и ограниченными возможностями перемещения. Ранее предложений было больше, а сейчас ситуация меняется, и повышается спрос. Также важно отметить, что именно в этих категориях наличие резюме важно не во всех специальностях и профессиях. В категориях «Строительство, архитектура», «Дизайн и творчество», «СМИ, издательство, полиграфия», «Логистика, склад» количество новых вакансий пока больше, чем в жесткий карантин, и держится на уровне.

— Что нужно сделать, чтобы твое резюме оказалось в топе?

— Подходите к поиску работы как к самой работе. Для того чтобы быстро найти работу, нужно оставаться активным, и не только разместить резюме с указанием опыта работы на сайтах по трудоустройству, но и искать самостоятельно подходящие вам вакансии. Откликайтесь на вакансии как можно скорее. Конечно же, следите за профилями компаний, которые вам интересны. Также можно подписаться на рассылку вакансий от определенных компаний, и тогда вы первыми узнаете о важных новостях и, возможно, о новых вакансиях.

Источник: аналитический отдел «Work.ua»

Из личного опыта

Анна (27 лет), поменяла профессию швеи ради карьеры в интернете:

— Я много лет проработала швеей и люблю свою профессию, она творческая и полезная. Однако из-за пандемии я осталась без работы. И чтобы как-то выжить, задумалась о смене деятельности. Находясь все время дома с маленьким сыном, требующим внимания, понимала, что единственным выходом для меня может быть вариант фрилансера. Поначалу я создала аккаунт в Инстаграм, куда начала выкладывать фото своих изделий. Позже я столкнулась с тем, что для продажи моей продукции нужна реклама, и заняться этим придется мне самой. Так я стала таргетологом — это специалист, который занимается рекламой в социальных сетях. Моя задача — настроить рекламу под нужную аудиторию. Если у кого-то есть товар, обязательно тестирую его, прежде чем запустить рекламу. Конечно, я еще учусь, но думаю, все впереди. В месяц могу взять три клиента, а вот опытный таргетолог может брать до восьми клиентов и зарабатывать до двух тысяч долларов.

Кто такие фрилансеры?

Фрилансер — это свободно работающий специалист, без привязки к штату какой-либо организации. Обычно фрилансерами называют художников, скульпторов, поэтов, писателей, певцов. Однако сегодня это все те, кто может работать дома и на себя.

Где искать работу в интернете?

Сейчас в Украине существует несколько интернет-платформ, специализирующихся на поиске работы. Это:Work.ua, Rabota.ua, UA.Jooble.org, OLX, Trud.com, Novarobota.ua, Superjob.ua, GRC.UA, Freelancehunt.ua, Freelance.ua.

С их помощью можно узнать актуальные тенденции на рынке труда в конкретной отрасли. Чтобы ими воспользоваться, достаточно зарегистрироваться, создать там свою анкету (резюме) и подписаться на рассылки или осуществлять поиск самостоятельно.

Также работу сегодня ищут в социальных сетях — в соответствующих группах или сообществах в Инстаграм, Фейсбук, Вайбер и Телеграм.

Подготовила Анастасия Епурь

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