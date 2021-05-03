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Как найти работу не выходя из дома (важные правила)

Как найти работу не выходя из дома (важные правила)

Сегодня без интернета невозможно представить свою жизнь. Находясь «в сети», мы живем, смотрим фильмы, общаемся, учимся, совершаем покупки и даже работаем. Особенно незаменим интернет в период пандемии, когда многие из нас ушли на удаленку, а кто-то, к сожалению, и вовсе остался без работы.

И пока весь мир сидит на карантине, мы расскажем, как можно найти работу своей мечты не выходя из дома.

Что главное при поиске работы в сети?

При поиске работы нужно учитывать несколько простых и важных правил.

Изучите рынок труда. Выберите сферу, в которой вы хотите работать, подумайте, чем хотелось бы заниматься. Это, кстати, касается и тех, кто хочет сменить профессию. Следите за компаниями, в которых вы хотели бы работать, время от времени просматривайте их предложения.

Настройте фильтры для поиска. Если вы начинаете искать работу на специальных сайтах или на форумах, задачу облегчит использование фильт­ров — они помогут подобрать те объявления, которые подойдут именно вам. Это сэкономит время.

Подпишитесь на рассылки. Включите оповещения или подпишитесь на рассылки на сайтах для поиска работы или в группах в соцсетях. Каждый день нужно проверять свою почту или уведомления, не появились ли новые подходящие предложения о работе.

Присмотрите компанию (работодателя). После изучения рынка выберите три или пять компаний и найдите там открытые вакансии. Представьте свою роль в них. Оцените, какие требования ставит компания, и какие есть у вас, что вы можете сделать для компании.

Составьте резюме. Знайте: идеальных кандидатов на работу не существует. Но резюме — это ваша визитная карточка и ваша личная история успеха. Перед его составлением все хорошо продумайте. Кроме основных данных (образование, опыт работы и другое), не бойтесь указывать, что хотите делать, на что претендуете, каких целей (условий) добиваетесь, опишите личные качества, увлечения, хобби, достижения, умения и знания.

Отправляйте анкету лично. Если есть возможность, пишите напрямую в компанию. Обратите внимание на то, что вы пишете в поле «Тема» письма на электронной почте. Главная задача — привлечь внимание работодателя, поэтому будет лучше, если вы напишете что-то вроде: «Иван Петрович, опытный сантехник». Также в названии можно сообщить ваши звания или научную степень.

Звоните и общайтесь. Не стесняйтесь лично звонить и обсуждать условия работы. Даже если вам скажут «нет», вы ничего не теряете. Так вы развиваете деловые коммуникации.

Безопасный поиск

Заведите отдельный номер телефона и электронную почту для поиска работы (они будут необходимы для регистрации на сайтах). Это обезопасит от спама, взлома и кражи основных контактов.

Читайте условия пользования сайтом перед регистрацией.

Регистрироваться, подписываться на рассылки, оставлять свои личные контакты можно только на проверенных сайтах, где ваши данные защищены.

О сайтах для поиска работы от первого лица

ищу работу

Мы пообщались с представителями одной из самых популярных интернет-площадок для поиска работы «Work.ua». Читателям «Одесской жизни» рассказали, как работают сервисы для поиска работы, какие профессии сегодня самые актуальные, что сделать, чтобы твое резюме попало в ТОП.

— Как работают сайты для поиска работы?

— Поиск работы и сотрудников в компании можно осуществлять разными способами. Один из самых популярных и для работодателей, и для соискателей — размещение вакансий на сайт по поиску работы. Самый популярный в Украине сайт — Work.ua. На рынке труда он 15 лет. На сайте размещено самое большое количество вакансий и резюме, ежемесячно более 5,5 миллиона пользователей посещают сайт. Например, только за 1 апреля этого года на сайте появилось более 81 тысячи вакансий.

— Какие профессии сегодня самые актуальные? Кто кого ищет?

— Самые популярные специальности на сайте Work.ua (топ-5) не менялись даже в 2020 году — менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, водители и продавцы-консультанты. В последних количество вакансий зависело также от дополнительных карантинных ограничений.

Например, с начала адаптивного карантина количество вакансий продавцов-консультантов увеличивалось. Наибольшее падение было в категориях: «Красота, фитнес и спорт», «Культура, музыка и шоу-бизнес», «Гостинично-ресторанный бизнес и туризм» по очевидным причинам. Сейчас ситуация меняется. В категории «Розничная торговля» был небольшой разрыв в соотношении новых вакансий к резюме. С 2020-го ситуация значительно изменилась.

Довольно интересная ситуация в категории «Медицина, фармацевтика» — количество новых вакансий и резюме увеличивалось после большого падения, которое коснулось всех сфер. Необычно много новых резюме в категориях «Продажа и закупка», «Сфера обслуживания», «Рабочие специальности и производство». Кроме общего состояния рынка, это связано с небольшим количеством вакансий в других странах и ограниченными возможностями перемещения. Ранее предложений было больше, а сейчас ситуация меняется, и повышается спрос. Также важно отметить, что именно в этих категориях наличие резюме важно не во всех специальностях и профессиях. В категориях «Строительство, архитектура», «Дизайн и творчество», «СМИ, издательство, полиграфия», «Логистика, склад» количество новых вакансий пока больше, чем в жесткий карантин, и держится на уровне.

— Что нужно сделать, чтобы твое резюме оказалось в топе?

— Подходите к поиску работы как к самой работе. Для того чтобы быстро найти работу, нужно оставаться активным, и не только разместить резюме с указанием опыта работы на сайтах по трудоустройству, но и искать самостоятельно подходящие вам вакансии. Откликайтесь на вакансии как можно скорее. Конечно же, следите за профилями компаний, которые вам интересны. Также можно подписаться на рассылку вакансий от определенных компаний, и тогда вы первыми узнаете о важных новостях и, возможно, о новых вакансиях.

Источник: аналитический отдел «Work.ua»

Из личного опыта

Анна поиск работаАнна (27 лет), поменяла профессию швеи ради карьеры в интернете:

— Я много лет проработала швеей и люблю свою профессию, она творческая и полезная. Однако из-за пандемии я осталась без работы. И чтобы как-то выжить, задумалась о смене деятельности. Находясь все время дома с маленьким сыном, требующим внимания, понимала, что единственным выходом для меня может быть вариант фрилансера. Поначалу я создала аккаунт в Инстаграм, куда начала выкладывать фото своих изделий. Позже я столкнулась с тем, что для продажи моей продукции нужна реклама, и заняться этим придется мне самой. Так я стала таргетологом — это специалист, который занимается рекламой в социальных сетях. Моя задача — настроить рекламу под нужную аудиторию. Если у кого-то есть товар, обязательно тестирую его, прежде чем запустить рекламу. Конечно, я еще учусь, но думаю, все впереди. В месяц могу взять три клиента, а вот опытный таргетолог может брать до восьми клиентов и зарабатывать до двух тысяч долларов.

Кто такие фрилансеры?

Фрилансер — это свободно работающий специалист, без привязки к штату какой-либо организации. Обычно фрилансерами называют художников, скульпторов, поэтов, писателей, певцов. Однако сегодня это все те, кто может работать дома и на себя.

Где искать работу в интернете?

Сейчас в Украине существует несколько интернет-платформ, специализирующихся на поиске работы. Это:Work.ua, Rabota.ua, UA.Jooble.org, OLX, Trud.com, Novarobota.ua, Superjob.ua, GRC.UA, Freelancehunt.ua, Freelance.ua.

С их помощью можно узнать актуальные тенденции на рынке труда в конкретной отрасли. Чтобы ими воспользоваться, достаточно зарегистрироваться, создать там свою анкету (резюме) и подписаться на рассылки или осуществлять поиск самостоятельно.

Также работу сегодня ищут в социальных сетях — в соответствующих группах или сообществах в Инстаграм, Фейсбук, Вайбер и Телеграм.

Подготовила Анастасия Епурь

Ранее мы писали о том, что безработные одесситы смогут получать деньги за общественные работы.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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