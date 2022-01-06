Как почистить утюг от нагара и накипи

Металлическая поверхность утюга очень быстро становится грязной, особенно если выставлять для одежды неправильную температуру. К горячему металлу могут прилипать куски целлофана и легкая синтетика. Отверстия для выпуска пара могут засоряться, в них появляется накипь.

Давайте разберемся, как быстро и легко вернуть утюгу первоначальный вид.

Как почистить утюг от нагара?

Вам поможет таблетка парацетомола. Считается, что это один из лучших способов очистить утюг от пригоревших частиц. Включите утюг на максимальную мощность, держите его подошвой кверху. Когда он станет горячим, прижмите таблетку к проблемному месту. Таблетка растает и превратится в гель, который растворит нагар. Воспользуйтесь влажной тканью, чтобы очистить подошву. Повторяйте процедуру до полного удаления угольных отложений.

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Еще один хороший способ — морская соль. Разложите газету и насыпьте на нее соль ровным слоем. Выставьте максимальную температуру, погладьте соль на газете круговыми движениями, пока подошва утюга не станет чистой.

Почистить утюг от нагара можно зубной пастой. Нанесите ее на холодный утюг и оставьте на 2-3 минуты. Затем аккуратно протрите место круговыми движениями мягкой тканью. Смойте зубную пасту, включите утюг на максимальную температуру и нажмите кнопку пара, чтобы удалить остатки пасты, которые могли остаться в паровых отверстиях.

Приготовьте густую пасту из трех ложек соды и одной ложки воды. Нанесите на холодную подошву и сотрите нагар чистой тканью.

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Как понять, что пришло время чистить утюг от накипи?

В отличие от черных пятен на металлической подошве, накипь не так бросается в глаза. Обратите внимание на следующие признаки:

Утюг тяжело передвигается по ткани, как будто волочится, а не скользит

Во время глажки на вещах остаются белые меловые отложения или известковый налет

На подошве утюга остаются липкие полосы после глажки на максимальной температуре

Утюг оставляет на одежде следы и странные пятна

Если ваш утюг ведет себя подобным образом, то пора его почистить. Игнорируя эту проблему, вы рискуете испортить вещи во время глажки.

Как почистить утюг от накипи?

Во многих современных утюгах есть функция самоочистки. Посмотрите в инструкции, возможно, что ваш утюг обладает таким функционалом. Процедура самоочистки во всех утюгах примерно одинаковая:

Залейте воду в резервуар и поставьте утюг на максимальную мощность Возьмите любую емкость или просто наклоните утюг над раковиной Запустите самоочистку, нажав на кнопку. Через специальные отверстия в подошве вытечет вода вместе с отложениями Промойте резервуар несколько раз и вытрите утюг насухо

Чтобы избавиться от накипи, вам понадобится лимонная кислота. Растворите ее в стакане воды и залейте в резервуар. Нагрейте утюг до максимума, несколько раз встряхните и нажмите на кнопку выпуска пара. Делайте это над емкостью или раковиной. Не забудьте промыть резервуар чистой водой, когда закончите процедуру.

Если вы какое-то время не пользовались утюгом и забыли вылить из него воду, то можете почувствовать запах плесени. Избавиться от неприятного запаха поможет смесь 1 части уксуса и 1 части воды. Разогрейте утюг до максимума и нажимайте кнопку пара, пока резервуар не опустеет. Промойте его чистой водой, когда смесь воды и уксуса закончится.

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Фото: thespruce.com, iproperty.com