Как убрать пятно от утюга на темной и светлой одежде?

Иногда во время глажки на одежде появляется блестящий след или подпалина от утюга. Чтобы избавиться от них, советуем использовать следующие способы.
Как убрать пятно от утюга: общие советы
Нанесите сок лимона на пятно или подпалину, а сверху посыпьте сахарной пудрой. Оставьте ткань до высыхания, а затем постирайте в прохладной воде.
Если лимона нет, протрите след столовым уксусом, а затем прогладьте через марлю горячим утюгом.
Также можно смочить пятно водой, посыпать солью и просушить. Затем прополоскать одежду в холодной воде.
Что делать с пятном на брюках?
Нанесите на блестящий след от утюга перекись водорода, оставьте высохнуть, а затем прополощите вещь в холодной воде.
Как удалить пятно от утюга на темном?
Возьмите раствор хозяйственного мыла, смочите в нем салфетку и прогладьте через нее одежду.
Смешайте пищевую соду с водой до густого пюре. Нанесите на ткань и оставьте на два часа, после прополощите теплой водой.
Измельчите до кашицы репчатый лук, нанесите его на пятно и потрите. Оставьте на несколько часов. Затем замочите одежду в холодной воде и постирайте в стиральной машине.
Замочите одежду в обезжиренном молоке на час. Молоко можно заменить на кефир, простоквашу или жидкий йогурт с нулевой жирностью.
Как удалить пятно от утюга на светлом?
Намочите пострадавшую вещь. Возьмите обычное моющее средство для посуды, вотрите его в пятно и оставьте на несколько минут, чтобы оно проникло в ткань. После этого вещь следует постирать. Этот вариант подойдет и для цветных вещей.
Для белого используйте отбеливатель. Замочите участок поврежденной ткани на 15 минут в растворе, время от времени его помешивая. Затем постирайте в стиральной машине.
Положите поврежденную вещь на плоскую поверхность. Приложите на пятно смоченную перекисью водорода хлопковую салфетку, а сверху на нее сухую ткань. Разогрейте утюг и аккуратно прогладьте сухую ткань. Время от времени можно смачивать салфетку перекисью.
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