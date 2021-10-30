Как убрать пятно от утюга на темной и светлой одежде?

Иногда во время глажки на одежде появляется блестящий след или подпалина от утюга. Чтобы избавиться от них, советуем использовать следующие способы.

Как убрать пятно от утюга: общие советы

Нанесите сок лимона на пятно или подпалину, а сверху посыпьте сахарной пудрой. Оставьте ткань до высыхания, а затем постирайте в прохладной воде.

Если лимона нет, протрите след столовым уксусом, а затем прогладьте через марлю горячим утюгом.

Также можно смочить пятно водой, посыпать солью и просушить. Затем прополоскать одежду в холодной воде.

Что делать с пятном на брюках?

Нанесите на блестящий след от утюга перекись водорода, оставьте высохнуть, а затем прополощите вещь в холодной воде.

Как удалить пятно от утюга на темном?

Возьмите раствор хозяйственного мыла, смочите в нем салфетку и прогладьте через нее одежду.

Смешайте пищевую соду с водой до густого пюре. Нанесите на ткань и оставьте на два часа, после прополощите теплой водой.

Измельчите до кашицы репчатый лук, нанесите его на пятно и потрите. Оставьте на несколько часов. Затем замочите одежду в холодной воде и постирайте в стиральной машине.

Замочите одежду в обезжиренном молоке на час. Молоко можно заменить на кефир, простоквашу или жидкий йогурт с нулевой жирностью.

Как удалить пятно от утюга на светлом?

Намочите пострадавшую вещь. Возьмите обычное моющее средство для посуды, вотрите его в пятно и оставьте на несколько минут, чтобы оно проникло в ткань. После этого вещь следует постирать. Этот вариант подойдет и для цветных вещей.

Для белого используйте отбеливатель. Замочите участок поврежденной ткани на 15 минут в растворе, время от времени его помешивая. Затем постирайте в стиральной машине.

Положите поврежденную вещь на плоскую поверхность. Приложите на пятно смоченную перекисью водорода хлопковую салфетку, а сверху на нее сухую ткань. Разогрейте утюг и аккуратно прогладьте сухую ткань. Время от времени можно смачивать салфетку перекисью.

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