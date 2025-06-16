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Реконструкция въездного знака в Пивденном завершается;

Это историческое событие для города.

Напомним, 9 октября 2024 года, Верховная Рада проголосовала за переименование города Южный Одесской области в «Південне». А в январе этого года на въезде в город демонтировали знак со старым названием города – «Южный».

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Как сообщила Южненская городская территориальная громада, работы по реконструкции въездного знака г орода Пивденный — уже на завершающем этапе.

Работы проводятся градообразующим предприятием ГП «МТП «ПІВДЕННИЙ», без привлечения средств из местного бюджета.

«Это действительно историческое событие для нашего города. Обновление въездного знака с новым названием “Південне” имеет огромное символическое значение — это окончательное закрепление новой идентичности нашего города после переименования. Якорь всегда был символом Южного, и теперь он будет достойно представлять город с обновленным названием», — отмечает Владислав Терещенко, управляющий делами исполкома Южненского горсовета.

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