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Россия блокирует порт “Южный” в Одесской области: при чем тут аммиак?

Россия блокирует порт “Южный” в Одесской области: при чем тут аммиак?

Хотя Зерновое соглашение продлили до середины июля 2023 года, страна-агрессор не пропускает суда в порт “Южный”. Таким образом рф пытается добиться согласия Украины на экспорт российского аммиака через химический терминал в этом порту.

Требования страны-агрессора

Зерновое соглашение по экспорту украинского продовольствия продлили до 18 июля 2023 года. При этом россия угрожает сорвать его работу в дальнейшем, если Украина и другие страны не выполнят пять требований:

  1. переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;
  2. снабжение запасных частей в рф (без перечня к какой технике, — ред.);
  3. разблокирование транспортной логистики и страхование;
  4. реанимация аммиакопровода Тольятти-Одесса;
  5. размораживание активов русских компаний.

Поэтому Организация Объединенных Наций предложила Украине с Турцией рассмотреть возможность транзита российского аммиака через украинскую территорию с погрузкой его на суда в порту “Пивденный”. Такую информацию опубликовало информационное агентство Reuters, заявив, что узнало об этом из своих источников.

порт южный

Про аммиакопровод Тольятти-Одесса

Трубопровод запущен в 1981 году между городами Тольятти (россия) и Одесса. Его длина — 2417 километров, из них 1021 км проходит по территории Украины. Аммиак находится в жидком состоянии под давлением до 35 атмосфер с температурой 4 °C.

аммиакопровод тольятти одесса

Чтобы обезопасить население, трубы магистрали прокладывали не ближе одного километра к населенным пунктам. За год по аммиакопроводу можно транспортировать до 2,5 миллионов тонн газа. Заканчивается труба  на территории Одесского припортового завода.

Война и экспорт российского аммиака

24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, россия перестала транспортировать аммиак по трубопроводу между Тольятти и Одессой. До этого аммиакопровод работал почти на полную мощность. 

По данным оператора украинской части аммиакопровода «Укрхимтрансаммиак», в 2021 году транзит аммиака составил 2,3 млн тонн, а за неполные два месяца 2022 года — 370,6 тысяч тонн. За предоставление услуг украинская компания в 2021 году получила 2,9 млрд грн, а госбюджет — 1,2 млрд грн.

До 24 февраля 2022 года по аммиакопроводу прокачивали до 200 тысяч тонн газа в месяц. Итак, в случае восстановления транзита россия будет получать около 200 млн долларов США выручки ежемесячно, или 2,4 млрд долларов в год.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса, рассчитанный на прокачку около 2,5 млн тонн сырья в год, что достаточно для производства 7 млн тонн удобрений.

Отметим, что год назад трубопровод, из-за боевых действий на территории Донецкой области, был поврежден.

По данным на 2020 год, импортировали его, прежде всего, Украина (18,9% от стоимости поставок), Эстония (16,1%), Марокко (12%), Турция (11,6%), Индия (7,4%), Болгария (7,4%). Для россии аммиакопровод был и остается единственным каналом экспорта аммиака.

Напомним, что Россия выдвинула ультиматум в связи с одесскими портами.

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Фото: ЭП

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Редакция ПРОФИЛЬ

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