Новости Одессы и Одесской области

Город Южный официально получил новое название

Город Южный официально получил новое название

Сегодня, 9 октября 2024, года Верховная Рада проголосовала за переименование города Южный Одесской области в  «Південне».

Об этом в телеграм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Переименование Южного в город Порт-Анненталь депутаты не поддержали. А за смену названия города на «Південне» проголосовало 279 депутатов.

Напомним, в 2023 году жители Южного предложили 168 вариантов переименования города. В свою очередь мэр Южного предложил перевести название города и  назвать «Південне». Этот вариант переименования получил наибольшую поддержку местных жителей.

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Также из предложенных вариантов максимальное количество баллов набрали следующие:

  • Аджалык,
  • Аненталь,
  • Порт-Аненталь,
  • Ориана,
  • Порториано,
  • Порт-Ориана.

Напомним, в Верховной Раде сначала предлагали Южный переименовать в Порт-Аненталь, но затем его сменили на название с удвоением буквы «н» — в Порт-Анненталь.  Это решение стало следствием рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая подчеркнула, что новое название должно соответствовать стандартам украинского языка.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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