Город Южный официально получил новое название

Об этом в телеграм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Переименование Южного в город Порт-Анненталь депутаты не поддержали. А за смену названия города на «Південне» проголосовало 279 депутатов.

Напомним, в 2023 году жители Южного предложили 168 вариантов переименования города. В свою очередь мэр Южного предложил перевести название города и назвать «Південне». Этот вариант переименования получил наибольшую поддержку местных жителей.

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Также из предложенных вариантов максимальное количество баллов набрали следующие:

Аджалык,

Аненталь,

Порт-Аненталь,

Ориана,

Порториано,

Порт-Ориана.

Напомним, в Верховной Раде сначала предлагали Южный переименовать в Порт-Аненталь, но затем его сменили на название с удвоением буквы «н» — в Порт-Анненталь. Это решение стало следствием рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая подчеркнула, что новое название должно соответствовать стандартам украинского языка.