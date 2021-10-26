Как оформить пенсию онлайн: инструкция «Одесской жизни»

Если вам необходимо оформить пенсию, то это достаточно просто сделать онлайн. Вот подробная инструкция от «Одесской жизни».

Вы подобрались к тому возрасту, когда пора оформлять пенсию? Не вздыхайте тяжело, думая об очередях в отделении Пенсионного фонда. На дворе ХХI век. И если у вас или ваших близких есть компьютер, значит, мы можем с вами отправиться в довольно увлекательное путешествие, чтобы оформить пенсию онлайн, то есть с помощью Интернета. Основываясь на собственном опыте, могу констатировать: это не просто возможно, но и не так сложно, как мне казалось поначалу.

1 Получаем электронную цифровую подпись

Для начала запоминаем заветный интернет-адрес Портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Именно там вы будете оформлять свою пенсию онлайн: https://portal.pfu.gov.ua.

Но, прежде чем туда заглянуть, вам необходимо обзавестись электронной цифровой подписью, она же ЭЦП. Только с ее помощью перед вами откроются на портале все необходимые страницы для оформления пенсии, то есть вы получите возможность зарегистрироваться там в личном кабинете.

ЭЦП можно получить разными способами. Я нашла наипростейший (на мой взгляд): через приложение интернет-банкинга Privat24. Там эта услуга доступна в меню «Все услуги – Бизнес – Электронная цифровая подпись – Скачать сертификат». Это и будет теперь ваш ключ, ваша заветная ЭЦП.

Важно! Сохраните на компьютере (флешке) сам файл Электронной цифровой подписи (ключ), который вам пришлют из банка, и обязательно — пароль (код) к нему.

2 Регистрируемся на портале Пенсионного фонда

Получив ЭЦП, спешим на портал https://portal.pfu.gov.ua, получая возможность зарегистрироваться там в Личном кабинете.

Указываем себя как физическое лицо, выбираем центр сертификации из перечня предложенных (в моем случае, как было сказано выше, это центр сертификации ключей КБ «ПриватБанк»). Загружаем ранее присланный нам файл ключа и вводим пароль ключа.

Поздравляем! Вы – зарегистрированное лицо на портале Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы рассказывали о том, какими будут доплаты к пенсиям: кому, когда и сколько.

3 Готовим необходимые документы и сканируем их

Ну а теперь приступаем к самому упоительному процессу – подготовке необходимых документов и их сканированию. Только в сканированном виде вы сможете их загрузить на портале ПФУ.

Начала я свой пенсионный путь с получения банковской карточки, куда будет «капать» в будущем пенсия. Вместе с карточкой вам выдадут документ с расчетным счетом. Сохраняем его.

Далее – ваше фото для будущего пенсионного удостоверения.

– На пенсию надо выходить с улыбкой, – посоветовал мне фотограф, что я и сделала (небольшое лирическое отступление).

Самое главное, когда вас будут снимать на важный документ, – это не забыть попросить, чтобы вам его отправили в электронном виде на вашу почту или сбросили на флешку (его нужно будет загрузить на портале вместе с другими документами).

Вам понадобится отсканировать:

заполненные страницы паспорта;

идентификационный код;

заполненные страницы вашей трудовой книжки;

документы, подтверждающие особенный статус (в случае его наличия, конечно) – участника войны, инвалида, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, лица, имеющего право на льготы и т.д.

собственную личную подпись (ее лучше перед сканированием начертать черными чернилами на белой бумаге);

я также отсканировала диплом о высшем образовании.

Важно: все отсканированные документы загрузите на флешку, чтобы они у вас были полностью готовы для загрузки на портале. Делаю акцент на этом, потому что когда при загрузке «что-то пойдет не так», система на портале ПФУ вам сообщит об истечении срока загрузки и придется все начинать сначала.

Важно! Система на портале ПФУ предупреждает, что каждый загруженный файл не должен превышать 1 Мб. Так что перед загрузкой во избежание «начинаем все сначала» убедитесь, что ваше фото, подпись и все отсканированные документы – не «огромных» размеров.

4 Приступаем к оформлению заявки на пенсию и загрузке документов

С помощью ЭЦП заходим на портал ПФУ. Выбираем раздел «Заявление на назначение пенсии». Указываем там свой орган ПФУ и его территориальное отделение. Вам также предложат указать, какой вы выбираете способ выплаты пенсии. В моем случае я указала отделение банка и номер банковского счета, куда будет начисляться пенсия.

Также вам предложат выбрать формат пенсионного удостоверения – бумажный или электронный. Я выбрала бумажный.

Теперь в этом же разделе портала загружаем страницы отсканированных документов, фото и вашей подписи. По дороге система вам даст полезные подсказки на тему «что именно и в какой раздел».

Все! Теперь вам остается только согласиться на обработку ваших данных и нажать на опцию «Отправить заявку».

5 Важные «мелочи»

Не спешите покидать портал. Сделайте вдох-выдох и выполните еще кое-какие действия, чтобы оформить пенсию онлайн:

в правом верхнем углу главной страницы портала ПФ отыщите раздел «Дистанционное информирование». Заполните нужные графы в нем – укажите свой электронный адрес и телефон. Поверьте, пригодится!

слева на портале ПФ есть раздел «Коммуникации с ПФУ». У вас по пути оформления документов и после этого могут возникнуть вопросы. В подразделе «Обращения» вы можете отправить их в ПФУ. По собственному опыту могу утверждать: у меня вопросы возникали, и ни один из них не остался без ответа. Причем все ваши вопросы и ответы на них фиксируются в разделах «Обращения» и «Сообщения» в вашем личном кабинете на портале.

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Вот так, я смогла оформить свою пенсию онлайн, не переступая порог территориального офиса Пенсионного фонда. Впрочем, нет, в офисе мне побывать все же пришлось. Однажды мне позвонили оттуда и вежливо пригласили получить пенсионное удостоверение (я же заказывала бумажное!), оговорив день и час.

Кстати, вручили мне его в ламинированном виде. И с улыбкой…

Ранее мы рассказывали о доплатах и повышениях, которые получать пенсионеры в 2022 году.