Недавно в правительстве заявили об очередном поэтапном повышении пенсионных выплат в 2022 году. А 15 сентября Кабинет Министров принял Постановление №963 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем». Правда, как всегда, повышение коснется не всех.

Кому и на сколько обещают поднять пенсии в 2022 году, узнавала «Одесская жизнь».

Минимальные пенсии для пожилых 70 лет и старше

В плане повышения пенсий постановление содержит три основных пункта, два из которых направлены на улучшение качества жизни пожилых людей.

1 С 1 октября 2022 года лицам в возрасте от 70 до 75 лет устанавливается надбавка к пенсии в размере 300 гривен. Ограничение предусмотрено для тех, чьи пенсии будут превышать 10340,35 гривни (средняя зарплата в Украине за 2020 год). В дальнейшем ежегодно 1 марта данная надбавка будет отдельно индексироваться, начиная с 2023 года*.

У пенсионеров в возрасте старше 70 лет общий размер пенсии с 1 октября 2022 года должен будет составлять не меньше 3000 гривен при наличии 30 лет стажа у женщин и 35 лет у мужчин.

Если стаж составляет менее 30 лет у женщин и менее 35 лет у мужчин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся стажу исходя из указанного выше размера (3000 гривен). Если, например, у женщины старше 70 лет 29 лет стажа, то для нее пенсия будет не менее 2900 гривен, если 28 лет, то пенсия будет не менее 2800 гривен и т.д.

При этом общий размер пенсии у лиц в возрасте от 70 до 80 лет при стаже 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин с 1 октября следующего года не должен быть ниже 2500 гривен, а у лиц с таким же стажем, которым исполнилось 80 лет и более, – не ниже 2600 гривен.

2 С 1 декабря 2022 года у лиц младше 70 лет, при стаже от 35 лет у мужчин и от 30 лет у женщин, общий размер пенсии не должен быть ниже 2500 гривен. Но доплата до 2500 гривен будет производится только неработающим пенсионерам. Если стаж у лиц младше 70 лет составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся стажу исходя из указанного выше размера (2500 гривен).

Ранее мы рассказывали о том, кому доплатят к пенсии по 400 гривень с 1 октября.

Доплата женщинам в 2022 году: кому и сколько?

Еще один пункт названного постановления касается женщин, которые родились в период с 1 января по 31 декабря 1962 года. Им к пенсии по возрасту устанавливается надбавка в размере 9% от ее основного размера**, при условии, что им до этого не назначалась какая-либо пенсия. То есть речь идет о пенсиях по возрасту, которые будут назначаться только в течение следующего, 2022 года женщинам, достигающим 60 лет.

Этот пункт, очевидно, требует пояснения. Данная история тянется с 2011 года, когда женщинам начали постепенно повышать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. Переходный период предусматривал, что женщинам, которые родились в период по 31 декабря 1961 года, после выхода на пенсию устанавливалось повышение в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста (при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия). В этом году переходный период как раз заканчивается.

Начиная с апреля текущего, 2021 года для женщин, как и для мужчин, пенсионный возраст устанавливается на уровне 60 лет. Женщинам, которые уходят на пенсию в этом году (в период с 1 апреля по 31 декабря), к пенсии дополнительно устанавливается компенсация в размере 25% основного размера пенсии* за то, что они ушли на пенсию на 5 лет позже, чем было предусмотрено ранее действующим законодательством. По логике действующего закона, женщинам, которые пойдут на пенсию в 60 лет в следующем году, такой прибавки уже не будет.

Налицо явная несправедливость. Потому Кабинет Министров и решил на следующий год предусмотреть утешительную компенсацию для таких женщин в размере 9%. Откуда взялась именно эта цифра, сказать сложно. Непонятно и то, что будет с женщинами, выходящими на пенсию в 60 лет в последующие годы. Впрочем, никого не удивит, если в принятое постановление еще будут вносить изменения, как это было в этом году, когда пришлось с июля на октябрь переносить выплату надбавки пенсионерам в возрасте 75-80 лет.

* Такая же ежегодная индексация не только пенсий, но и в отдельности возрастных надбавок, предусмотрена уже со следующего года для лиц старше 75 и старше 80 лет, которым уже установлены надбавки в размере 400 и 500 гривен соответственно.

** Основной размер пенсии, рассчитанный на основании статьи 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Ранее мы рассказывали о том, что предусмотрено в Бюджете Украины в 2022 году относительно зарплат и пенсий.