Какими будут доплаты к пенсиям: кому, когда и сколько?

В Министерстве социальной политики заявили, что до конца года пенсии в Украине могут вырасти на 200 гривен.

Сейчас средний размер выплат составляет 3,7 тысячи гривен. Также Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабмина о ежемесячной доплате определенным категориям пенсионеров. Расскажем подробнее.

Так, пенсионерам готовят программу адресных возрастных доплат к пенсиям.

Таким образом поддержать хотят наиболее уязвимые категории лиц, которые достигли определенного возраста и имеют длительный трудовой стаж. Сегодня адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен уже ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. Это 1,4 миллиона граждан.

Теперь предлагают установить доплату для более «молодых» пенсионеров:

С 1 октября 2022 года планируют:

выплачивать ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен лицам, которым исполнилось 70 лет.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: пенсия таких лиц с учетом всех надбавок, повышений и разного вида госпомощи не дотягивает до размера средней зарплаты за 2020 год (10340 гривен). При соблюдении данного условия доплата будет выплачиваться до достижения лицом 75 лет. Начиная с 2023 года указанную выплату предлагается ежегодно индексировать с 1 марта. В правительстве уже посчитали, что такую доплату будут получать 1,5 миллиона пенсионеров;

установить минимальную пенсию в размере 3000 гривен лицам в возрасте 70 лет и более. Речь идет о том, что если у человека пенсия меньше, то ему будет полагаться доплата до указанного уровня.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин. В том случае, если страховой стаж меньше, будет применяться пропорциональный расчет, исходя из размера пенсионной выплаты 3000 гривен.

установить минимальную пенсию в размере 2500 гривен лицам в возрасте 80 лет и более.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

установить минимальную пенсию в размере 2600 гривен лицам в возрасте от 70 до 80 лет.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

С 1 декабря 2022 года планируют:

установить минимальную пенсию в размере 2500 гривен лицам в возрасте от 60 до 70 лет.

Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин. В данном случае тоже будет применяться пропорциональный расчет, если страхового стажа не хватает (исходя из размера 2500 гривен).

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года планируют:

установить повышение к пенсии в размере 14% от положенного размера пенсионной выплаты для женщин, которые в 2022 году уходят на заслуженный отдых при достижении 60 лет.

Таким образом хотят избежать диспропорций в размерах пенсий женщин, которые выходят на пенсию в 2022 году при достижении 60 лет и тех, которые вышли на пенсию в 2021 году, достигнув такого же возраста. Для последней категории лиц в 2021 году действует компенсация в размере 25% размера пенсии, однако начиная с 2022 года эта выплата прекращается. Соответственно, если не устанавливать никакой компенсации для женщин, которые будут уходить на заслуженный отдых в 2022 году в 60 лет, то размер их пенсии будет гораздо меньше, чем у женщин, которые при таких же условиях уходили на пенсию в 2021 году. Но в этот раз размер такой компенсации будет немного ниже — всего 14% вместо 25%.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине подняли пенсии военным.