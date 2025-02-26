Атака на Украину: сбито 110 дронов

В ночь на 26 февраля 2025 года противник атаковал Украину 177-ю ударными БпЛА, сообщают воздушные силы ВСУ.

Защитникам неба удалось сбить 110-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов. 66 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряно.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.

Из-за ночной атаки дронов в Киевской области погиб один человек, два пострадали. Тело погибшей нашли во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе.

Взрывы в Крыму: российские оккупанты заявляют о массовой атаке

Минобороны государства-агрессора уже отчиталось о 128 сбитых «украинских» воздушных целей: 83 – над Краснодарским краем, 30 – над оккупированным Крымом, 8 – над акваторией Азовского моря, 5 – над Черным морем и по 1 – над Курской и Брянской областями.

Россияне называют эту атаку одной из самых массированных на регион за все время, они «всю ночь наблюдали сбивание беспилотников над Черным морем».

Информации о пострадавших пока нет, однако губернатор Краснодарского края заявил о якобы повреждении частных домов.

О ситуации на фронте

Силы обороны Украины продвинулись под Купянском. Между тем российские захватчики продолжают давить возле Лимана, Великой Новоселки и на Купянском направлении, а также в Курской области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Войска рф недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что россияне продвинулись в центре Погребков.

25 февраля войска рф продолжали наступательные действия у международной границы в Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались возле Новенького и Басовки.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надиевка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.

Пять попыток врага продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки отбили Силы обороны на Ореховском направлении.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, где украинские военные отбили 16 штурмовых действий захватчиков.

Потери врага на утро 26 февраля 2025

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Потери вражеской техники за сутки: