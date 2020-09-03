Как одесситам не остаться без газа? Подробная инструкция

Предприятие «Одессагаз-Поставка» предупреждает потребителей о необходимости погасить имеющуюся задолженность. В противном случае должникам грозит отключение от газоснабжения. Эта ситуация может привести к конфликту между потребителем и поставщиком газа. Как разрешить спор?
Если опоздали с оплатой
Поставка природного газа бытовым потребителям производится на основании типового договора, утвержденного Постановлением Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 2500 от 30.09.2015 года*. Порядок формирования цены, осуществления учета и проведения расчетов за потребленный природный газ регулируется разделом IV Договора.
Если потребитель не произвел оплату по договору до 10 числа месяца, следующего за расчетным, поставщик («Одессагаз-Поставка») вправе принять меры по прекращению поставки природного газа. Он может направить потребителю письменное уведомление с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа и оплатить просроченную задолженность.
Если потребитель не согласен со счетом поставщика (не согласен с рассчитанной суммой и т.п.) и намерен его обжаловать, он должен оплатить часть задолженности, которая не оспаривается.
Потребитель также вправе обратиться к поставщику (письменно, по телефону, через личный кабинет) за соответствующими разъяснениями.
Как можно погасить долги?
При наличии задолженности, возникшей по уважительным причинам, потребитель имеет право обратиться к поставщику газа с заявлением о реструктуризации долга. После этого будет составлен график погашения задолженности на срок, не превышающий 12 месяцев.
Какие документы необходимы для заключения договора реструктуризации?
- Паспорт потребителя.
- Идентификационный код потребителя.
- Документ, подтверждающий неплатежеспособность потребителя (справка о предоставлении статуса малообеспеченной семьи; семьи, состоящей из нетрудоспособных лиц; многодетной семьи; справка о постановке на учет в центрах социального обслуживания и т.п.) или справка о полученных доходах.
- Справка о назначении субсидии на соответствующий отопительный (межотопительный) период. Такие справки предоставляют в районных управлениях социальной защиты населения.
- Наличие фактических (контрольных) показаний счетчика на дату заключения договора.
Обратите внимание: договор реструктуризации заключается исключительно с потребителем, с которым заключен договор поставки и на имя которого открыт лицевой счет.
Для получения более подробной информации обращайтесь в ООО «Одессагаз-Поставка» по адресу: г. Одесса, ул. Приморская 47/1.
Время работы: понедельник-пятница
— 8.30-17.30, перерыв на обед
— 13.00-14.00.
Если при разрешении спора стороны не придут к соглашению, они имеют право обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Урегулирование спора в порядке, установленном НКРЭКУ, не препятствует сторонам договора обращаться за разрешением разногласий в суд.
Можно позвонить и поговорить
Свои вопросы потребитель может задать ответственным лицам:
- по процедуре разрешения споров в досудебном порядке — заместителю директора по расчетам за использованный газ — Петкову Андрею Александровичу; телефон: (048) 705-36-71; e-mail: petkov@gazpostach.od.ua;
- по процедуре судебного разрешения споров — начальнику юридического отдела Томиловскому Андрею Васильевичу; телефон: (048) 705-39-83; e-mail: jurist@gazpostach.od.ua.
Ольга Новикова