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Как одесситам не остаться без газа? Подробная инструкция

Как одесситам не остаться без газа? Подробная инструкция

Предприятие «Одессагаз-Поставка» предупреждает потребителей о необходимости погасить имеющуюся задолженность. В противном случае должникам грозит отключение от газоснабжения. Эта ситуация может привести к конфликту между потребителем и поставщиком газа. Как разрешить спор?

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Если опоздали с оплатой

Поставка природного газа бытовым потребителям производится на основании типового договора, утвержденного Постановлением Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 2500 от 30.09.2015 года*. Порядок формирования цены, осуществления учета и проведения расчетов за потребленный природный газ регулируется разделом IV Договора.

Если потребитель не произвел оплату по договору до 10 числа месяца, следующего за расчетным, поставщик («Одессагаз-Поставка») вправе принять меры по прекращению поставки природного газа. Он может направить потребителю письменное уведомление с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа и оплатить просроченную задолженность.

Если потребитель не согласен со счетом поставщика (не согласен с рассчитанной суммой и т.п.) и намерен его обжаловать, он должен оплатить часть задолженности, которая не оспаривается.

Потребитель также вправе обратиться к поставщику (письменно, по телефону, через личный кабинет) за соответствующими разъяснениями.

Как можно погасить долги?

При наличии задолженности, возникшей по уважительным причинам, потребитель имеет право обратиться к поставщику газа с заявлением о реструктуризации долга. После этого будет составлен график погашения задолженности на срок, не превышающий 12 месяцев.

Какие документы необходимы для заключения договора реструктуризации?

  1. Паспорт потребителя.
  2. Идентификационный код потребителя.
  3. Документ, подтверждающий неплатежеспособность потребителя (справка о предоставлении статуса малообеспеченной семьи; семьи, состоящей из нетрудоспособных лиц; многодетной семьи; справка о постановке на учет в центрах социального обслуживания и т.п.) или справка о полученных доходах.
  4. Справка о назначении субсидии на соответствующий отопительный (межотопительный) период. Такие справки предоставляют в районных управлениях социальной защиты населения.
  5. Наличие фактических (контрольных) показаний счетчика на дату заключения договора.

Обратите внимание: договор реструктуризации заключается исключительно с потребителем, с которым заключен договор поставки и на имя которого открыт лицевой счет.

Для получения более подробной информации обращайтесь в ООО  «Одессагаз-Поставка» по адресу: г. Одесса, ул. Приморская 47/1.

Время работы: понедельник-пятница
— 8.30-17.30, перерыв на обед
— 13.00-14.00.

Если при разрешении спора стороны не придут к соглашению, они имеют право обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Урегулирование спора в порядке, установленном НКРЭКУ, не препятствует сторонам договора обращаться за разрешением разногласий в суд.

Можно позвонить и поговорить

Свои вопросы потребитель может задать ответственным лицам:

  • по процедуре разрешения споров в досудебном порядке — заместителю директора по расчетам за использованный газ — Петкову Андрею Александровичу; телефон: (048) 705-36-71;  e-mail: petkov@gazpostach.od.ua;
  • по процедуре судебного разрешения споров — начальнику юридического отдела  Томиловскому Андрею Васильевичу; телефон: (048) 705-39-83; e-mail: jurist@gazpostach.od.ua.

Ольга Новикова

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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