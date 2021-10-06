С первого октября в силу вступили ряд изменений как во всей стране, так и в Одессе. Мы получим новые платежки, будем по-другому оформлять больничные, некоторых ждут дополнительные финансы, а некоторых — новые штрафы.

«Одесская жизнь» собрала всю информацию об октябрьских новшествах в одном материале.

Как изменятся тарифы

ГАЗ. Компания «Одессагаз-Постав­ка» в октябре сохранит месячную цену на газ — 13 гривен за кубометр с учетом НДС и платы за транспортировку. Годовой тариф у «Одессагаз-Поставки» — 9,20 гривни за куб, у «Нафтогаза» — 7,96 гривни. Также «Нафтогаз Украины» ввел новый тарифный план на отопительный сезон для бытовых клиентов — «Комфортный сезон». Он позволяет потребителям платить за газ равномерными частями ежемесячно.

ОТОПЛЕНИЕ. Тарифы на отопление с 1 октября планировали повысить. По Украине подорожание тепла прогнозировалось примерно на 30% — 70%. Однако 30 сентября президент Зеленский сообщил, что договорился о неповышении тарифов на коммунальные услуги, несмотря на «рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше тысячи долларов за тысячу кубометров».

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. С 1 октября цена электроэнергии для бытовых потребителей составит 1,44 гривни за киловатт-час при условии потребления до 250 киловатт. Для остальных домохозяйств тариф останется без изменений — 1,68 гривни за киловатт-час.

Что будет с субсидиями

С 1 октября будут снова увеличены на 50% социальные нормативы на жилищные коммунальные услуги при назначении субсидии. Но эти нормативы будут действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне. Для остальных правительство отменило «карантинные нормы».

Какими будут пенсии с октября

В октябре некоторые категории пенсионеров получат дополнительные выплаты: людям в возрасте от 75 до 80 лет ежемесячно будут доплачивать по 400 гривен. Это коснется женщин с трудовым стажем более 20 лет и мужчин, проработавших боле 25 лет. Минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тысячи гривен. По данным Минсоцполитики, на прибавку могут рассчитывать почти миллион пенсионеров.

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Электронные больничные

С 1 октября больничные будут оформляться только в электронном виде. Данные будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Как получить е-больничный?

прийти к врачу на осмотр; врач должен создать электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверить его электронной подписью; тогда пациент должен получить сообщение от E-health. Оттуда медицинское заключение попадет в Реестр Пенсионного фонда; там и сформируется электронный листок нетрудоспособности; об этом также поступит сообщение на телефон.

Призыв в армию

С 1 октября по 31 декабря 2021 года в Украине проходит осенний призыв на срочную военную службу— в Вооруженные силы, Нацгвардию, Госпогранслужбу и Государственную специальную службу транспорта.

Будут призывать годных по состоянию здоровья мужчин от 20 до 27 лет. С 18 лет в армию принимают по собственному желанию. Всего запланировано призвать 13575 мужчин. В район проведения Операции Объединенных сил срочники не привлекаются.

Вниманию водителей

С 1 октября вступил в силу закон об осуществлении габаритно-весового контроля и вводится административная ответственность за нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, а также видеозаписи в автоматическом режиме. Теперь за перегрузки дальнобойных фур будут автоматически начисляться штрафы от 8,5 до 51 тысячи гривен.

Водителей легковушек также ждет «сезонное» изменение. Согласно п.9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток. За игнорирование этих норм предусмотрен штраф от 425 до 510 гривен.

Где в Одессе работают камеры автофиксации нарушений ПДД?

Южная дорога, 2 (в направлении центра города);

Николаевская дорога, 205 (в направлении Суворовского района);

пр-т Небесной сотни, 4 (в направлении ул. Левитана);

ул. Семена Палия, 80 (в направлении ул. Академика Заболотного);

ул. Семена Палия, 25а (в направлении Южной дороги);

пр-т Шевченко, 4 (в направлении ул. Семинарской);

пр-т Добровольского, 123а (в направлении ул. Генерала Бочарова);

Южная дорога, 39 (в направлении Суворовского района города);

Николаевская дорога, 287 (в направлении Суворовского района).

В Одессе подорожает трамвай и троллейбус?

В октябре стоимость проезда в одесском электротранспорте может вырасти до 8 гривен. При безналичном расчете поездка будет стоит 7 гривен. Подорожают и проездные. Ориентировочно в базовом тарифе стоимость одной поездки составит 4-5 грн. Льготные категории будут, как и раньше, получать услугу бесплатно. Вице-мэр Сергей Тетюх ин пояснил, что сейчас чиновники и транспортники готовят обоснование перерасчета тарифов, а окончательно утвердят тарифы позднее — на сессии горсовета.

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