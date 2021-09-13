Субсидии и льготы: отвечаем на новые сложные вопросы

В мае вступили в силу новые правила предоставления государственной помощи на оплату коммунальных услуг. В связи с этим получить субсидию стало намного сложнее. Но, как это бывает, чиновники сразу не учли какие-то нюансы, а потом стали пересматривать некоторые нормы и вносить изменения.

Например, так произошло со сбережениями на депозитах или с имуществом, у которого несколько собственников (об этом мы уже рассказывали нашим читателям). В середине августа в порядок назначения субсидий снова внесли изменения, благодаря которым круг получателей субсидии расширился.

Тем не менее, не все субсидианты довольны размерами помощи на оплату коммуналки и ищут альтернативу: у кого есть льготный статус, дающий право на значительную скидку, – предпочитают переходить с субсидии на льготы. Подробнее читайте ниже.

1 Дадут ли субсидию на сверхнормативную площадь жилья?

Можно ли в связи с отменой комиссий, которые принимали решение о назначении субсидии в исключительных случаях, получить субсидию на сверхнормативную площадь жилья?

С 1 мая 2021 года специальные комиссии упразднены. Теперь все случаи, когда жилищная субсидия назначалась по решению таких комиссий, разделены на две группы. В первой перечислены ситуации, когда субсидия не назначается; во второй – когда субсидия назначается на общих основаниях. Во всех случаях решение о назначении или отказе в назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг принимается исключительно управлением социальной защиты населения.

Что касается предоставления субсидии на площадь жилья, превышающую социальную норму (13, 65 м2 на одного человека + 35,22 м2 на семью), то она назначается на общих основаниях: если в жилом помещении зарегистрированы (проживают) только нетрудоспособные неработающие лица. В этом случае даже не учитывается доход от земли, если она есть.

ВАЖНО! Если в отопительном сезоне 2020-2021 года субсидия была назначена на социальную норму жилья, при автоматическом назначении на следующий период она также назначается в норму. Для получения субсидии на сверхнормативную площадь надо подать новое заявление и не забыть отметить этот нюанс.

2 Покупка жилья и субсидия: возможны ли исключения?

Известно, что жилищная субсидия не положена при покупке на сумму более 50 тысяч гривен. А если я продал свою квартиру и купил за эти деньги другое жилье, можно ли тогда получить субсидию?

Помощь на оплату коммунальных услуг не назначается, если заявитель или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии приобрели недвижимость на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. В то же время 14 августа было принято Постановление Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №842 от 11 августа 2021 года, в котором уточнены условия назначения государственной помощи. В частности, теперь можно получить субсидию:

– при покупке квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которая была единственным жилым помещением в собственности лица;

– при наличии в собственности члена семьи заявителя или лица из состава домохозяйства более одного жилого помещения, размещенного в общежитии или полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, за счет государственного или местного бюджета.

ВАЖНО! Напомним, что с мая этого года при назначении субсидии не учитываются также жилые помещения, которые находятся в общей долевой или совместной собственности и в сельской местности.

3 Как получить скидку на оплату коммуналки?

Раньше я получала субсидию и меня все устраивало. Ситуация изменилась, поэтому в следующем отопительном сезоне я хочу перейти на льготы. Что для этого надо?

Если вы пользовались льготами ранее, то достаточно подать в территориальное управление социальной защиты населения заявление об отказе от субсидии и переходе на положенную по закону льготу. Жители области могут решить вопрос непосредственно в территориальной общине: в центре предоставления административных услуг, отделе социальной защиты либо обратиться к уполномоченному лицу сельского (поселкового) совета.

Если же льготник впервые обращается за реализацией своих законных прав, его данные должны внести в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого в указанные выше службы претендент на льготы должен предоставить следующие документы:

– заявление установленной формы;

– копии и оригиналы документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (если такие есть);

– паспорт;

– копию и оригинал идентификационного номера (другого документа с соответствующей отметкой – для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика);

– документ о праве собственности на жилье, а также любой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства (при необходимости).

ВАЖНО! Если в составе семьи льготника произошли изменения, требующие корректировки информации, включенной в Единый реестр (например, изменились состав семьи, место регистрации (проживания) и т.д.), он обязан сообщить об этом в уполномоченный орган.

О проверке получателей субсидий и пособий

Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что получателей бюджетных денег уже давно прицельно изучают, во всяком случае – по различного рода документам, которые содержатся в государственных электронных базах. Ходили слухи и о том, что появятся специальные инспекторы, которые будут ходить по домам и фиксировать уровень жизни получателей. Недавно председатель Национальной социальной сервисной службы Украины Владислав Машкин пообещал, что их сотрудники не будут «заглядывать в холодильники».

По словам чиновника, объектами проверок Нацсоцслужбы станут все организации, участвующие в подготовке документов для установления субсидий и социальных пособий.

Будут проверять, соблюдено ли право конкретного человека на предоставление ему государственной поддержки, правильно ли установлен размер помощи или субсидии и так далее.

Также председатель Нацсоцслужбы отметил, что социальный инспектор может прийти к человеку только по приглашению. Например, чтобы подтвердить факт непроживания в квартире (доме) дееспособных родственников, зарегистрированных по тому же адресу. Это даст возможность оформить субсидию.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, можно ли получить субсидию, если получили земельный пай в наследство.