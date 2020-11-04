Нормы потребления для одесситов, получающих субсидии на оплату коммуналки

С 12 марта Украина живет в условиях карантина. Поначалу большая часть населения сидела по домам, в результате чего увеличилось потребление коммунальных услуг. Чтобы защитить малообеспеченные категории, правительство увеличило нормы потребления, на которые государство предоставляет субсидии. Карантин продолжается, а увеличенные нормы потребления для получателей субсидий действуют, но лишь на некоторые виды услуг.
Как рассказали в управлении социальной защиты населения в Суворовском районе Одессы, субсидия на погашение расходов по оплате коммунальных услуг предоставляется в пределах норм потребления. На время действия карантина эти нормы увеличили на 50%. Распространяется такая щедрость на пользование электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды (см. Таблицу 1).
Нормы потребления коммунальных услуг для получателей субсидий
(действуют с 1 марта 2020 года)
Таблица 1
|Услуга
|Социальная норма до карантина*
|Социальная норма на период карантина**
|Электроэнергия в домах без электроплит
|70 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи
|105 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи
|Электроэнергия в домах с электроплитами
|110 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи
|165 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи
|Горячая вода
|1,6 куб.м на человека
|2,4 куб.м на человека
|Холодная вода при наличии горячего водоснабжения
|2 куб.м на человека
|3 куб.м на человека
|Холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения
|3,6 куб.м на человека
|5,4 куб.м на человека
|Водоотведение
|3,6 куб.м на человека
|5,4 куб.м на человека
|Газ при наличии централизованного горячего водоснабжения
|3,3 куб.м на человека
|4,95 куб.м на человека
|Газ при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
|5,4 куб.м на человека
|8,1 куб.м на человека
|При наличии газовой плиты и газового водонагревателя
|10,5 куб.м на человека
|15,75 куб.м на человека
На остальные виды услуг нормы потребления остались прежними (см. Таблицу 2), в частности:
- на поставку тепловой энергии и индивидуальное отопление;
- на вывоз мусора;
- на управление многоквартирным домом.
Увеличение норм потребления на некоторые виды услуг не распространяются на льготников.
Нормы потребления услуг для получателей субсидий
(не менялись с 1 марта 2020 года)
Таблица 2
|Жилищно-коммунальные услуги
|Социальные нормы и нормативы на одного человека в месяц
|Управление многоквартирным домом
|Норма жилья (квартплата плюс отопление)
|13,65 кв. м на человека + 35,22 кв. м на семью
|Содержание придомовой территории
|Вывоз твердых бытовых отходов
|0,4167 куб. м на одного человека в месяц
|Вывоз жидких бытовых отходов
|0,76 куб. м на одного человека в месяц
|Централизованное и автономное отопление
(отопительный период с 16 октября по 15 апреля включительно)
|При пользовании тепловой энергией в многоквартирных домах
|0,0383 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период
|Индивидуальное отопление
(отопительный период с 16 октября по 15 апреля включительно)
|На обогрев жилья в отопительный период (для тех, кто отапливает жилье газовым
котлом)
|4 куб.м газа на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период
|На обогрев жилья в отопительный период (для тех, кто использует электрокотел)
|30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период
При этом важно знать, что услуги, потребленные свыше установленных норм, оплачиваются потребителями за свой счет.
Также отметим, что для расчета затрат электрической энергии, природного газа на отопление (других видов топлива), а также тепловой энергии для централизованного или автономного отопления нормы потребления применяют с учетом коррегирующих коэффициентов, установленных для каждой области.
Ольга Новикова
Фото: delo.ua