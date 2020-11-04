Нормы потребления для одесситов, получающих субсидии на оплату коммуналки

Получателей субсидий занесут в специальную базу: что будут отслеживать? Министерство финансов Украины разработало специальную платформу для совершенствования процедуры проверки получателей социальных выплат. С 1 января следующего года будет внедрена превентивная верификация информации, которую граждане подают при обращении за получением соцвыплат. ПОДРОБНЕЕ

За коммунальные долги придется отдать четверть зарплаты: это правда? Долг за коммунальные услуги потребителей в Украине перевалил за 29 миллиардов гривен. Это без учета неуплат за электричество и газ. И депутаты придумали, как бороться с должниками. В парламенте уже лежит законопроект. Депутаты предлагают списывать 25% зарплаты должников на выплату долга за коммуналку. ПОДРОБНЕЕ