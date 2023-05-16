Как Одесса и область живут без без власти

Уже второй год длится российско-украинская война. При третий месяц у области нет руководителя. Нет высших руководителей и в областной полиции с прокуратурой, а также у спасателей. Даже мэра Одессы арестовывали на насколько дней.

Одесса стала дипломатическим хабом

Что касается областных структур — сейчас и в администрации, и в полиции, и в прокуратуре управляют исполняющие обязанности. А мэр вышел под залог и возобновил исполнение обязанностей.

И это при том, что Одесса сейчас стала логистически удобным местом для международных встреч и переговоров. Кишиневский аэропорт относительно недалеко, поэтому значительная часть контактов украинской центральной власти с иностранными представителями происходят именно в Одессе.

В городе даже открыли представительство МИД, все переговоры по зерновому коридору проходят в Одессе.

Ну и военное и транспортное значении города и области для Украины никто не отменял. Благодаря географическому расположения Одессы оно только возрасло.

Одесская область — регион, в котором нет власти

А вот с местной властью в регионе — беда. Более двух месяцев в области нет губернатора (обязанности исполняет первый зам. экс-начальника ОВА Максима Марченко, два зама которого были задержаны за коррупцию), три месяца нет прокурора области, три месяца — руководителя ГСЧС области, и месяц — начальника полиции.

В издании “Зеркало недели” задаются вопросом, что это: наплевательское отношение к региону или некомпетентность центральных украинских властей?

И ссылаясь на свои источники, дают ответ, что Одесский регион слишком “ценный”, чтобы его можно было просто “поделить” между разными группами влияния.

Сейчас на главные одесские должности претендуют «одесские» и «николаевские» в Киеве. Ведь генпрокурор Андрей Костин — из Одессы, а глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия — из Николаева. И та и другая группа очень хотят закрепиться в Одесской области, но никак не могут прийти к компромиссу.

В Одессе исчезла даже теневая власть

Примечательно и то, что в Одессе сейчас нет не только официальной власти, но и неофициальной тоже.

В Одессе власть номинальная всегда тесно переплеталась с теневой. В последние годы это были бизнесмены Галантерник, Кауфман, Грановский.

Но и они сейчас практически выведены из игры из-за проводящихся против них криминальных расследований. Так что и в этом смысле Одесская область — регион без “хозяина”.

Но период безвластия не может продолжаться вечно. И, судя по всему, в споре за Одессу, победили “одесские”. Сейчас из разных источников поступает информация, что руководить Одесским регионом назначат Олега Кипера — уроженца Одесской области, который сейчас управляет Киевской прокуратурой.

Источник: «Зеркало недели»