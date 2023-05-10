Мэр Одессы прокомментировал слухи о том, что он сбежал в Москву (видео)

10 мая в СМИ и соцсетях появилась новость, что Геннадий Труханов, городской голова Одессы, покинул Украину и бежал в Россию. Мэр опроверг этот фейк. Из Одессы.

Об этом Геннадий Труханов сообщил в своем видеообращении с одесского Деволановского спуска.

“Мне жаль сегодня услышать, что в социальных сетях распространяется информация, что, якобы, я куда-то поехал. Я считаю так, что это должно быть исследовано. И проведено расследование, кто эту информацию распространил в социальных сетях. Я считаю, что это сделано сегодня, во время войны, с целью дестабилизировать ситуацию в городе. Это сделано нашими врагами. Я считаю, что мы все должны работать вместе на Победу, каждый на своем месте. Это не просто провокация против труханова, это провокация против Одессы”, — сказал городской голова Одессы.

Перед этим, утром 10 мая, в некоторых СМИ и многочисленных телеграм каналах стали публиковать новость о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов через временно оккупированные территории, в частности город Мелитополь, покинул Украину и обосновался в москве, столице россии, агрессора, напавшего на нашу страну.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, в чем суть дела «Краян», из-за которого арестовывали Труханова, и что грозит мэру Одессы в будущем.

Читайте также: