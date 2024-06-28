Права українців під час війни: хто їх обмежує і як отримати за це компенсацію

28 червня в Україні відзначають День Конституції. Конституція – це основний державний документ, який закріплює наші з вами ключові права та свободи. У мирний час Конституція не може бути порушена іншими законами, але це не завжди працює у період воєнного стану.

Які права українців порушує росія?

Стаття 7. Право на справедливий суд та юридичну допомогу

На жаль, ми все частіше читаємо новини про те, як українців заарештовують та судять з надуманих причин – на окупованих територіях або безпосередньо у рф. Зараз у Ростові-на-Дону судять 22 українських громадян, більшість з яких є захисниками Маріуполя з полку «Азов». Людей звинувачують у «тероризмі» та спробі насильницького захоплення влади. Правозахисники називають російські обвинувачення воєнним злочином рф.

Стаття 25. Право на громадянство

На окупованих територіях росіяни проводять так звану «примусову паспортизацію», змушуючи людей отримувати паспорти рф.

Зміна громадянства – це лише право людини, а не обов’язок. За законами України, якщо у людини є паспорт російської федерації, вона може втратити українське громадянство, –

пояснює Олександр Рябець.

Ця ж стаття говорить про те, що «Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі», але ми знаємо, що росія проводить депортацію українців. Вже відомо про майже 20 000 українських дітей, які були примусово вивезені в росію.

Стаття 27. Право на життя

Будь-яка ракетна атака чи обстріл ставлять під загрозу наше існування.

Стаття 47. Право на житло

На окупованих територіях росіяни часто виганяють людей зі своїх будинків, а в неокупованих частинах країни – просто руйнують житло ракетами та снарядами. За словами Олександра Рябця, порушення цієї статті Конституції вже намагаються оскаржити у суді деякі українці. Та інколи навіть виграють справи.

Через обстріли люди втрачають свою нерухомість, але вже є рішення суду проти рф, які передбачають компенсацію даних збитків. Інше питання, як воно буде компенсуватися. Після закінчення бойових дій у нас буде стояти питання репарацій. Але зараз багато активів рф вже арештовані на Заході. В принципі, маючі позитивні рішення суду, ці виплати можна легалізувати через ті країни, де знаходяться активи рф. Поки я не чув, щоб рішення суду виконувалися таким чином, але я знаю, що адвокати знаходяться в процесі цього виконання, –

каже юрист.

Як подати у суд на порушення конституційних прав?

Поки у судах здебільшого розглядають відшкодування збитків через порушення прав на житло та майно. Якщо під час війни ви лишилися домівки або бізнесу, ви можете:

Зафіксувати руйнування на камеру. «На відео має бути видно, хто ці наслідки знімає: спочатку треба навести камеру на своє обличчя, представитися, озвучити дату, час та місце фільмування, а потім вже знімати руйнування», – радить Олександр Рябець. Отримати папери від влади. Вам необхідно викликати поліцію або представників органів місцевого самоврядування (міської/сільської ради) та скласти акт про руйнування. Також це може зробити ОСББ або керуюча компанія вашого будинку. «В юридичній сфері чим більше паперів – тим краще», – зазначає юрист. Звернутися до суду. Якщо ви звертаєтеся від юридичної особи, якої пошкодили бізнес, то звертайтеся до господарського суду, якщо ви фізична особа – вам треба йти у суд загальної юрисдикції за вашою пропискою (на приклад, у районний суд Одеси).

Поради юриста:

Не поспішайте судитися просто й зараз. «Прямо зараз я б ще не рекомендував звертатися до суду. Моя порада – чітко зафіксувати збитки разом з органами місцевого самоврядування й трохи почекати судову практику, тому що багато суддів ще не знають, як правильно розглядати ці справи. Зараз є великий ризик того, що суд може вам відмовити», – пояснює Олександр Рябець. Приготуйтеся витратити гроші. Наразі оскарження прав у суді та фіксація збитків, на жаль, – справа дуже коштовна. «Один наш клієнт – юридична особа з Херсону – витратив біля 5 000$, бо його збитки були досить масштабні й ми робили дуже дорогі експертизи для фіксації пошкоджень. Але його збитки були на декілька мільйонів доларів, тобто він розумів, навіщо витрачає такі великі гроші – це було пропорційно збиткам. Суд він виграв», – розказує юрист. Але є й добра новина. Незабаром держава разом із міжнародними фондами можуть почати оплачувати населенню адвокатів для подібних справ. Дочекайтеся Перемоги України. Якщо ми переможемо й отримуємо репарації від росії, можливо, нам взагалі не доведеться звертатися до суду. Але це покаже лише час.

Все залежатиме від того, як закінчиться війна. Я хочу вірити в те, що вона закінчиться не просто Перемогою України, а повною виплатою репарацій з боку росії. Тоді репарації будуть виплачувати як тим, хто втратив рідних та житло, так і тим українцям, які нічого не втратили, але постраждали морально, –

каже Олександр Рябець.

Які конституційні права можуть обмежувати в Україні під час війни?

За українськими законами, деякі конституційні права абсолютно легально можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану.

Стаття 30. Недоторканність житла

Військові мають право попросити громадян залишили свої оселі для відповідних військових дій. Але такі випадки поодинокі, й частіше зустрічаються у містах біля лінії фронту.

Стаття 31. Право на таємницю листування та телефонних розмов

Військові та правоохоронці можуть перевіряти ваші телефони, особисті фотографії чи листування. Таке часто трапляється на блокпостах або при затриманні порушника у комендантську годину. Це обмеження Конституції допомагає знайти диверсантів, корегувальників вогню та інших зрадників, які, на жаль, живуть в Україні та працюють на ворога.

Стаття 33. Право на вільне пересування

Всім відомо, що під час воєнного стану чоловіки не можуть вільно виїжджати за кордон. Ба більше, за законом, без дозволу військовозобов’язані не можуть пересуватися навіть областями, але ця норма зараз фактично не працює.

Олександр Рябець пояснює: «У нас діє дуже стара норма 1993 року, згідно з якою кожен військовозобов’язаний повинен отримати дозвіл із військкомату, якщо він хоче покинути свій регіон проживання. Ця норма досі існує, але зараз на неї фактично не звертають уваги, бо це все просто перенавантажить військкомати».

Крім цього, деяких громадян можуть не пускати у певні прифронтові райони, а окремі міста можуть взагалі на деякий час закриватися: наприклад, коли комендантська година триває декілька діб.

Стаття 39. Право на масові збори та мітинги

Зараз провести мітинг в Україні можна тільки за умов обов’язкового письмового погодження, хоча в мирні часи для цього достатньо було просто попередити місцеву владу про збори.

Стаття 41. Право на майно

Військові можуть вилучити у вас майно на користь фронту. Але це не робиться просто так: існує конкретна процедура, а громадянин має отримати за своє майно компенсацію.

Така практика була популярна на початку війни, зараз вона вже менш розповсюджена. Тоді у компаній могли вилучити автівки чи спецтехнику (трактори, екскаватори) на потреби ЗСУ, –

пояснює Олександр Рябець.

Інколи військові вилучали авто у правопорушників, які їздили за кермом на підпитку. Але такі методи юрист називає «напівлегальними».

Стаття 43. Право на вільний вибір праці

Якщо вас мобілізують, вибір праці у вас буде дуже обмежений. Окрім цього, під час воєнного стану держава може залучати працездатних осіб до суспільно-корисних робіт. Але Олександр Рябець зазначає: «Я не чув, щоб у нас когось примусово залучали до робіт, бо в нас є досить багато волонтерів, які допомагають суспільство добровільно».

Стаття 70. Виборче право

Під час воєнного стану у нас не можуть проводитися вибори або референдуми. Наступні вибори президента України мають відбутися навесні 2024 року, але цього не станеться, якщо війна триватиме.

Якщо ми переможемо, то вибори будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно з законодавством. Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир, і життя було таке, як було до війни, –

зазначив Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю ВВС.