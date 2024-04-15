Как изменился пенсионный возраст и что ждет будущих пенсионеров

Что говорят чиновники?

— Я не могу назвать средневзвешенный возраст (то есть средний с учетом всех пенсионеров и возраста их выхода на пенсию), пока такой цифры у нас нет. Но могу назвать средний пенсионный возраст, то есть если взять все категории без учета их количества, он составляет примерно 54 года, – сообщила чиновница.

По ее словам, большое количество категорий граждан выходят на пенсию досрочно, поскольку такое право для них прописано в многочисленных профильных законах. Совокупно сегодня около 2,3 миллиона пенсионеров из 10,5 миллиона (21,6%) вышли на пенсию досрочно, то есть до 60 лет.

Похожие цифры назывались еще год назад, во время «круглого стола», организованного профильным комитетом Верховной Рады.

Ниже приводим статистику минсоцполитики за 2021 год, на которую тогда опирались.

Средний возраст выхода на пенсию:

в целом – 53,8 года;

получатели пенсий по возрасту – 59 лет;

получатели пенсий по инвалидности – 47,9 года;

получатели пенсий по потере кормильца – 32,9 года;

получатели пенсий за выслугу лет – 52,7 года;

судьи – 52,7 года.

Во-первых, статистика несколько устарела.

Во-вторых, можно предположить, что при подсчете брали всех пенсионеров, которые были на учете в Пенсионном фонде, независимо от даты назначения пенсии. И это существенно искажает объективную картину. А вот если бы провели, например, сравнительный анализ вышедших на пенсию до 2012 года и уходящих на пенсию в 2024 году, тогда бы мы действительно увидели определенную тенденцию. Совершенно очевидно, что каких-то 10-12 лет назад люди выходили на пенсию гораздо раньше, чем сегодня.

Как определили пенсии по возрасту

Начнем с того, что в течение 2011-2021 годов женщинам повысили пенсионный возраст на пять лет. Теперь и женщины, и мужчины должны выходить на пенсию по возрасту при достижении 60 лет. То есть здесь видим безусловный рост возраста. К тому же в 60 лет можно уйти на пенсию только при наличии определенного стажа. И требования к его количеству ежегодно увеличиваются. Поэтому люди выходят на пенсию в 63 или даже в 65 лет. Это также своеобразное поднятие пенсионного возраста. А если нет хотя бы 15 лет стажа, то человеку пенсию вообще не назначают. Такие лица смогут претендовать только на государственную социальную помощь по достижении 65 лет. То есть они вообще не учитываются в Пенсионном фонде, поэтому в соответствующую статистику не попадают в принципе.

Конечно, есть лица, которые работали на вредном производстве и до сих пор имеют право досрочного ухода на пенсию (пенсия по возрасту на льготных условиях). Но и здесь у женщин пенсионный возраст вырос. Раньше женщины, работавшие по так называемому списку №1, должны были выходить на пенсию в 45 лет, а по списку №2 – в 50 лет. Сейчас такие пенсии назначаются в 50 и 55 лет соответственно, как и для мужчин. Также для назначения такого вида пенсии с 2015 года нужно иметь на пять лет больше общего стажа, чем раньше.

Как определили пенсии за выслугу лет

Пенсию за выслугу лет для большинства категорий граждан также отменили. Раньше на пенсию за выслугу лет люди выходили при наличии определенного количества стажа вне зависимости от возраста. К примеру, учитель или врач мог оформлять пенсию в любом возрасте, если отработал по специальности 25 лет. Однако с 2015 года такие пенсии начали назначать не раньше 55 лет. А в 2017 году почти все виды пенсий за выслугу лет полностью отменили. Льгота осталась только для артистов и военных. То есть и в этом случае о снижении возраста выхода на пенсию речь не идет. Очевидно, что эта статистика касается тех, кто вышел на такую пенсию много лет назад.

Своеобразная выслуга лет есть и у судей. Но в Украине пенсионеров-судей всего около 3,5 тысячи. Если учесть, что в стране в общей сложности 10,5 миллиона пенсионеров, то такое количество судей на общую статистику пенсионного возраста влияет совсем несущественно.

Как определили пенсии по инвалидности

Брать в статистику пенсии по инвалидности или по потере кормильца вообще удивительно, поскольку их могут назначать в любом возрасте. Это может произойти и в детстве, а можно уже и после 65 лет перейти, например, с пенсии по возрасту на пенсию по потере кормильца или инвалидности. Тогда можно «нарисовать», что в среднем пенсия назначается в 30 лет. Все зависит от того, как и зачем считать.

Следовательно, утверждение, что средний возраст выхода на пенсию в Украине сейчас составляет 54 года, довольно противоречиво. Конечно, еще многие категории граждан сохраняют право на досрочную пенсию. Но их становится все меньше. И вообще, количество пенсионеров в последние годы существенно уменьшается.

Что нас ждет в ближайшее время?

С другой стороны, не следует забывать, что, согласно действующему законодательству, право на досрочную пенсию имеют и участники боевых действий: мужчины – в 55 лет, женщины – в 50 лет. Такое же право имеют родители погибших воинов.

Такие нормы законодательства были приняты еще задолго до 2022 года, когда реалии были совсем другими. А вскоре, согласно прогнозам Министерства ветеранов, у Украины будут миллионы новых ветеранов и членов их семей, которые будут претендовать на досрочную пенсию. Вот тогда средний возраст выхода на пенсию действительно может уменьшиться. При этом экономической основы для обслуживания соответствующих выплат у государства на сегодня объективно нет.

Повысят ли пенсионный возраст?

– Разве не пора честно сказать: пенсионного возраста в 60 лет, а тем более среднего в 54 года, к сожалению, быть не может? – спросил журналист у Дарьи Марчак.

– По-моему, простым повышением общего пенсионного возраста мы не решим проблем, – ответила заместитель министра.

То есть она не возразила, что поднимать пенсионный возраст желательно, но остановилась на других вещах. В частности, Марчак очертила вопрос уплаты страховых взносов и отметила, что в Украине не хватает налогоплательщиков, чтобы наполнять бюджет Пенсионного фонда на должном уровне. Вспомнила она и о необходимости введения накопительной пенсионной системы, что в теории должно улучшить ситуацию с будущими пенсиями.