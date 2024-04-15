Як змінився пенсійний вік і що чекає на майбутніх пенсіонерів

Що кажуть чиновники?

— Я не можу назвати середньозважений вік (тобто середній з урахуванням усіх пенсіонерів і віку їхнього виходу на пенсію), поки що такої цифри в нас немає. Але можу назвати середній пенсійний вік, тобто якщо взяти всі категорії без урахування їхньої кількості, він становить приблизно 54 роки, — повідомила чиновниця.

За її словами, велика кількість категорій громадян виходять на пенсію достроково, оскільки таке право для них прописано в численних профільних законах. Сукупно сьогодні близько 2,3 мільйона пенсіонерів із 10,5 мільйона (21,6%) вийшли на пенсію достроково, тобто до 60 років.

Схожі цифри називалися ще рік тому, під час «круглого столу», організованого профільним комітетом Верховної Ради.

Нижче наводимо статистику мінсоцполітики за 2021 рік, на яку тоді спиралися.

Середній вік виходу на пенсію:

загалом — 53,8 року;

одержувачі пенсій за віком — 59 років;

одержувачі пенсій по інвалідності — 47,9 року;

одержувачі пенсій по втраті годувальника — 32,9 року;

одержувачі пенсій за вислугу років — 52,7 року;

судді — 52,7 року.

По-перше, статистика дещо застаріла.

По-друге, можна припустити, що під час підрахунку брали всіх пенсіонерів, які були на обліку в Пенсійному фонді, незалежно від дати призначення пенсії. І це суттєво спотворює об’єктивну картину. А от якби провели, наприклад, порівняльний аналіз тих, хто вийшов на пенсію до 2012 року, і тих, хто йде на пенсію 2024 року, тоді б ми дійсно побачили певну тенденцію. Цілком очевидно, що якихось 10-12 років тому люди виходили на пенсію набагато раніше, ніж сьогодні.

Як визначили пенсії за віком

Почнемо з того, що протягом 2011-2021 років жінкам підвищили пенсійний вік на п’ять років. Тепер і жінки, і чоловіки мають виходити на пенсію за віком при досягненні 60 років. Тобто тут бачимо безумовне зростання віку. До того ж у 60 років можна піти на пенсію лише за наявності певного стажу. І вимоги до його кількості щороку збільшуються. Тому люди виходять на пенсію в 63 або навіть у 65 років. Це також своєрідне підняття пенсійного віку. А якщо немає хоча б 15 років стажу, то людині пенсію взагалі не призначають. Такі особи зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу після досягнення 65 років. Тобто вони взагалі не обліковуються в Пенсійному фонді, тому до відповідної статистики не потрапляють у принципі.

Звісно, є особи, які працювали на шкідливому виробництві й досі мають право дострокового виходу на пенсію (пенсія за віком на пільгових умовах). Але й тут у жінок пенсійний вік зріс. Раніше жінки, які працювали за так званим списком №1, мали виходити на пенсію у 45 років, а за списком №2 — у 50 років. Наразі такі пенсії призначаються у 50 і 55 років відповідно, як і для чоловіків. Також для призначення такого виду пенсії з 2015 року потрібно мати на п’ять років більше загального стажу, ніж раніше.

Як визначили пенсії за вислугу років

Пенсію за вислугу років для більшості категорій громадян також скасували. Раніше на пенсію за вислугу років люди виходили за наявності певної кількості стажу незалежно від віку. Наприклад, учитель або лікар міг оформляти пенсію в будь-якому віці, якщо відпрацював за фахом 25 років. Однак з 2015 року такі пенсії почали призначати не раніше 55 років. А 2017 року майже всі види пенсій за вислугу років повністю скасували. Пільга залишилася лише для артистів і військових. Тобто і в цьому випадку про зниження віку виходу на пенсію не йдеться. Очевидно, що ця статистика стосується тих, хто вийшов на таку пенсію багато років тому.

Своєрідна вислуга років є і в суддів. Але в Україні пенсіонерів-суддів всього близько 3,5 тисячі. Якщо врахувати, що в країні загалом 10,5 мільйона пенсіонерів, то така кількість суддів на загальну статистику пенсійного віку впливає зовсім несуттєво.

Як визначили пенсії за інвалідністю

Брати до статистики пенсії по інвалідності чи по втраті годувальника взагалі дивно, оскільки їх можуть призначати в будь-якому віці. Це може статися і в дитинстві, а можна вже і після 65 років перейти, наприклад, з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника або інвалідності. Тоді можна «намалювати», що в середньому пенсія призначається в 30 років. Усе залежить від того, як і навіщо рахувати.

Отже, твердження, що середній вік виходу на пенсію в Україні нині становить 54 роки, є доволі суперечливим. Звісно, ще багато категорій громадян зберігають право на дострокову пенсію. Але їх стає дедалі менше. І взагалі, кількість пенсіонерів останніми роками суттєво зменшується.

Що на нас чекає найближчим часом?

З іншого боку, не слід забувати, що, згідно з чинним законодавством, право на дострокову пенсію мають і учасники бойових дій: чоловіки — у 55 років, жінки — у 50 років. Таке ж право мають батьки загиблих воїнів.

Такі норми законодавства було ухвалено ще задовго до 2022 року, коли реалії були зовсім іншими. А незабаром, згідно з прогнозами Міністерства ветеранів, Україна матиме мільйони нових ветеранів і членів їхніх сімей, які претендуватимуть на дострокову пенсію. Ось тоді середній вік виходу на пенсію дійсно може зменшитися. При цьому економічного підґрунтя для обслуговування відповідних виплат у держави на сьогодні об’єктивно немає.

Чи підвищать пенсійний вік?

— Хіба не час чесно сказати: пенсійного віку в 60 років, а тим більше середнього в 54 роки, на жаль, бути не може? — запитав журналіст у Дар’ї Марчак.

— По-моєму, простим підвищенням загального пенсійного віку ми не вирішимо проблем, — відповіла заступниця міністра.

Тобто вона не заперечила, що підіймати пенсійний вік бажано, але зупинилася на інших речах. Зокрема, Марчак окреслила питання сплати страхових внесків і зауважила, що в Україні бракує платників податків, щоб наповнювати бюджет Пенсійного фонду на належному рівні. Згадала вона і про необхідність запровадження накопичувальної пенсійної системи, що в теорії має покращити ситуацію з майбутніми пенсіями.