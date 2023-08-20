Как отказаться от выплат переселенцам, находящимся за границей

С 1 августа в Украине изменили порядок выплат переселенцам. Речь идет о госвыплатах на проживание: 3000 гривен в месяц на ребенка или лицо с инвалидностью и 2000 гривен в месяц на взрослого человека. В частности, с этой даты не выплачивается помощь переселенцам, находящимся за границей.

В Министерстве реинтеграции сообщили, что все переселенцы, находящиеся за границей более 30 дней подряд или более 60 календарных дней суммарно в течение шестимесячного периода получения помощи, должны сами отказаться от выплат. Это можно сделать через приложение «Дія» или отправив заявление по обычной или электронной почте на адрес органа соцзащиты, где внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) состоит на учете.

В заявлении нужно обязательно указать:

название органа соцзащиты, в котором гражданин состоит на учете;

фамилию, имя, отчество получателя помощи;

адрес зарегистрированного места жительства (пребывания);

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид получаемой помощи (помощь на проживание ВПЛ).

Найти адрес нужного органа соцзащиты можно на сайтах райгосадминистраций, исполнительных органов городских, районных советов.

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Фото: Фокус