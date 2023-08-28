Как оформить или возобновить пенсии переселенцам: ответили в Пенсионном фонде

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) имеют много вопросов о пенсионном обеспечении: назначение пенсии, перерасчет, получение различных справок, идентификация личности и т.д.

Во время прямой линии на некоторые вопросы переселенцев ответила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зоркая.

— Я внутренне перемещенное лицо и работаю учителем. Есть 43 года непрерывного стажа. Сейчас работаю в Киеве, до этого жила в ныне временно оккупированной Чаплинке Херсонской области. Оформила пенсию по возрасту в мае этого года. Но мне не начислили единовременную денежную помощь в размере 10 пенсий в связи с тем, что нет возможности предоставить все документы. Я не могу получить их с оккупированной территории. Требуют предоставить справку о денежных начислениях до 2000 года по каждому периоду труда. Как мне быть в этой ситуации и есть ли возможность решить этот вопрос?

— Для того чтобы получить денежную помощь в размере 10 месячных пенсий, должно быть выполнено несколько условий, в частности:

наличие 30 лет страхового стажа на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Факт работы (с исключением периодов пребывания в отпусках по уходу за ребенком, дополнительных отпусках без сохранения заработной платы и т.п.) должен быть подтвержден документально;

работа должна продолжаться в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

на день достижения пенсионного возраста состоять в должности, дающей право на выплату денежного пособия;

в случае соблюдения указанных выше условий и после поступления информации об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по состоянию на дату принятия решения о назначении пенсии, Вам должны начислить указанную помощь.

Справка о заработной плате за период до 01.07 2000 года необходима для:

решение вопроса о возможности увеличения назначенного размера пенсии, однако эта справка не влияет на определение права на начисление денежной помощи.

— Я сейчас проживаю в Черкассах, переехал сюда в 2022 году. Но он был прописан в Крыму до 2014 года. После аннексии полуострова я получал там пенсию. Теперь обратился в Пенсионный фонд в Черкассах с заявлением о переводе мне пенсии. Но мне сообщили, что нужен оригинал находящегося в Крыму пенсионного дела. Без нее пенсию здесь мне назначить снова и выплачивать не могут. Посоветовали обратиться в суд, чтобы установили размер пенсии. Я так и поступил. Суды, в том числе и апелляцию, я выиграл. Но в Пенсионном фонде отказываются выполнять решение суда и требуют подлинников документов.

— При переезде пенсионера на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу пенсионное дело получателя пенсии пересылается по его новому месту жительства.

С 2014 по 2022 год у Вас была возможность обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о запросе пенсионного дела по новому месту жительства, однако, Вы им не воспользовались. На сегодняшний день истребовать пенсионное дело из Крыма не считается возможным, соответственно, отсутствуют основания для проведения выплаты пенсии.

Относительно исполнения судебных решений хочу проинформировать, что решения суда, вступившие в законную силу, выполняются органами Пенсионного фонда в пределах возложенных обязательств. Поскольку Вы не сообщили, что именно обязано судебным решением сделать орган Пенсионного фонда, ответить по существу невозможно.

— Я переселенка из Донецкой области с временно оккупированной территории города Енакиево. Пенсия по возрасту назначена мне с июня 2020 года. Пенсию мне начислили, но в первый раз я ее получу в августе. Хочу узнать, где я могу получить накопленные за три года выплаты? Мне сказали, есть какая-то очередь, а где она я не поняла.

— Механизм выплаты пенсий, которые не выплачены за период до месяца возобновления их выплаты (в Вашем случае — до августа 2023 г.), внутренне перемещенным лицам определен Порядком, утвержденным Постановлением № 1165 Кабинета Министров Украины от 10.11.2021.

Учет пенсионных выплат, подлежащих выплате, в соответствии с требованиями Порядка № 1165, ведется территориальными органами Пенсионного фонда Украины, в которых лица состоят на учете.

Определенные в Порядке № 1165 пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные на исполнение вступивших в законную силу решений суда, производятся получателям, которые внесены в Перечень по состоянию на 1 января соответствующего года.

Сумма начисленной Вам пенсии с даты ее назначения до августа 2023 подлежит выплате за счет средств государственного бюджета по отдельной бюджетной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2024 год.

— Я бы хотела перейти на пенсию мужа. Он скончался в 2013 году. Территория, где мы жили, оккупирована. В Пенсионном фонде делали запрос на Славянск и сказали, что не знают, где бумажное пенсионное дело моего мужа. Он получал пенсию с 1997 года, был шахтером.

— Для перевода Вас на пенсию в случае потери кормильца следует обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины, предоставив соответствующее заявление. К заявлению прилагаются документы:

удостоверяющие личность (паспорт);

удостоверяющие регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

свидетельство о смерти кормильца и документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем.

Поскольку Ваш муж был получателем пенсии, перевести Вас на пенсию в случае потери кормильца возможно будет по материалам его электронного пенсионного дела.

— Я получила статус ВПЛ в 2015 году. Переехала из Крыма. В то время я получала пенсию с 2008-го по 2014 год. В 2015 году переехала к сестре в Киев, пенсию не получала. Сейчас хочу возобновить выплаты, но для этого нужно бумажное пенсионное дело. Никто мне не подсказал тогда, что ее нужно унести. Надеялась, что переезжаю ненадолго.

— При переезде пенсионера на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу пенсионное дело получателя пенсии пересылается по его новому месту жительства.

С 2015-го по 2022 год у Вас была возможность обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о запросе пенсионного дела по новому месту жительства, однако Вы им не воспользовались. На сегодняшний день истребовать пенсионное дело из Крыма не считается возможным, соответственно, отсутствуют основания для проведения выплаты пенсии.

— Я переселенка из Херсонской области. Мне 63 года. Через два месяца должен выходить на пенсию. От меня требуют справки о том, что я в органах социальной защиты не получала социальной помощи. Как мне быть, если сейчас часть Херсонщины сейчас находится под оккупацией? Мне сказали, что мое отделение соцзащиты могло эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Где его искать?

— Это правильное требование для лиц, выходящих на пенсию по достижении 60 лет. Это необходимо для предотвращения двойных выплат (в органах Пенсионного фонда и социальной защиты). О предоставлении информации об эвакуации органа соцзащиты Вам лучше обратиться на горячую телефонную линию Минсоцполитики (по номеру 15-47) или позвонить по телефону на правительственную линию (по номеру 15-45).

Также Вы можете обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, предоставив заявление о назначении пенсии (и все необходимые для этого документы) и заявление о предоставлении помощи по получению отсутствующих документов для назначения пенсии.

— К Вам обращается получатель пенсии за потерей кормильца, зарегистрированной в Мариуполе. До 24.02.2022 я жила в городе вместе с детьми. Мой муж умер 17.03.2022 и только 16.05.2023 я смогла обратиться за пенсией, которую мне назначили со дня обращения.

На момент обращения вступил в силу Закон № 2981-ІХ «О внесении изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия» . Поэтому пенсию мне должны были назначить с даты смерти мужа, независимо от даты обращения. На какие законодательные акты и нормативно правовые документы опирались при начислении со дня подачи заявления?

— Согласно статье 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия назначается со дня обращения за ней. При этом пенсия в случае потери кормильца назначается со дня, следующего за днем ​​смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца. Именно эта норма закона и была учтена при вынесении решения о назначении пенсии.

Вы справедливо замечаете изменения, которые были внесены Законом №2981-ІХ от 20.03.2023 относительно наличия права на назначение пенсии со дня, следующего за днем ​​смерти кормильца.

Для реализации своего права Вам необходимо обратиться в любой орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением. Однако изменение срока назначения пенсии может привести к изменению его размера в связи с учетом другого показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

— Брату 55 лет, он имеет право выходить на пенсию из-за так называемой «горячей» профессии. Сейчас он служит в ВСУ, собирать справки лично не может. Можно ли оформить на кого-нибудь генеральное поручение, чтобы их собрал другой человек. Как ему вообще оформить пенсию?

— Для органов Пенсионного фонда существенным является подача именно заявителем заявления на назначение пенсии и необходимых для этого документов, в том числе уточняющей справки о льготном характере работы. Указанные документы могут быть получены в порядке, определенном законодательством, в том числе через уполномоченные лица.

— Мы с бабушкой находимся в Италии. Бабушку вывезли из оккупации с правого берега Херсонской области. Она дома получала пенсию не на карточку. Сейчас ее сделать у нас нет возможности. Каково решение этого вопроса?

— В случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд выплата пенсии прекращается.

Заявление о возобновлении пенсии подается заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен, заявление о возобновлении пенсии и документы, необходимые для возобновления пенсии, лицами, которые в связи с агрессией Российской Федерации временно проживают за границей и получили временную защиту или статус беженца могут отправляться по почте. Для возобновления пенсии к заявлению прилагаются:

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (с переводом);

копия паспорта гражданина Украины.

Прилагаемые к заявлению копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Авторы: Тамара Тысячная и Сергей Чернявский.

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