Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прогремел взрыв, есть «прилет» и пожар

В Одессе прогремел взрыв, есть «прилет» и пожар

Вечером воскресенья, 20 октября 2024 года, россияне вновь атаковали ракетами Одессу и Одесскую область. Горожане слышали мощный взрыв, а позже наблюдали зарево от пожара и столб дыма.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 20:09. Но еще за несколько минут до этого мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о ракетной угрозе в Одессе и области. Особенно внимательными призвали быть жителей Одессы и Черноморска.

В 20:10 сообщалось о ракете, предположительно Х-31П курсом на Черноморск. И буквально через пару минут одесситы услышали мощный взрыв. Также сообщалось о взрывах в области.

«В Одессе видимо прилет, в городе видно пожар!», – пишут местные Телеграм-каналы.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении официальной информации известит об этом своих читателей.

В 20:26 был дан отбой воздушной тревоги.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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