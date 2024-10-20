В Одессе прогремел взрыв, есть «прилет» и пожар

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 20:09. Но еще за несколько минут до этого мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о ракетной угрозе в Одессе и области. Особенно внимательными призвали быть жителей Одессы и Черноморска.

В 20:10 сообщалось о ракете, предположительно Х-31П курсом на Черноморск. И буквально через пару минут одесситы услышали мощный взрыв. Также сообщалось о взрывах в области.

«В Одессе видимо прилет, в городе видно пожар!», – пишут местные Телеграм-каналы.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении официальной информации известит об этом своих читателей.

В 20:26 был дан отбой воздушной тревоги.