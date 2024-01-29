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Можно ли сдать анализы в поликлинике бесплатно?

Можно ли сдать анализы в поликлинике бесплатно?

Многие думают, что бесплатно в поликлинике можно сдать только несколько анализов: общий анализ крови, мочи, уровень глюкозы в крови и общий уровень холестерина. И платят деньги за биохимические, бактериологические, гормональные и другие исследования.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, что пациенты имеют право бесплатно сдать все назначенные анализы, на которые есть направление врача. Обследование назначает врач – семейный или лечащий, и создает электронное направление.

По Программе медгарантий отдельного пакета «Анализы» нет. Однако почти каждым пакетом (набором услуг) предусмотрен определенный перечень лабораторных обследований – в соответствии с заболеванием.

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Посмотреть перечень анализов, которые в поликлинике должны делать бесплатно, можно на сайте НСЗУ.

Чтобы найти поликлинику, в которой можно сдать анализы бесплатно, звоните в НСЗУ по телефону 16-77 (все звонки бесплатные).

При этом важно помнить, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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