Не доводите дело до суда: кто такие медиаторы и как они помогают решить семейные конфликты

Оказывается, чтобы разрешить некоторые правовые споры, совсем не обязательно обращаться в суд. Урегулировать семейные и наследственные конфликты можно, обратившись к медиаторам – профессиональным посредникам, помогающим сторонам найти взаимопонимание. За рубежом медиация сегодня стала обыденной практикой и обязательным условием системы бесплатной правовой помощи. Недавно пилотный проект медиативной поддержки был разработан и в Украине.

Без адвокатов и судов

В Одессе кабинеты медиации появились в центрах по предоставлению бесплатной правовой помощи. Здесь правовые консультации могут получить абсолютно все горожане. К тому же, при необходимости лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам, малоимущим, жертвам домашнего насилия и участникам боевых действий за счет государства предоставляется адвокат, составляющий процессуальные документы и представляющий их интересы в суде. Но до суда дело может и не дойти, если конфликтующие стороны вовремя обратятся к медиатору.

Практику эту, фактически, неизвестную сегодня в Украине, специалисты центров предлагают всем гражданам, обратившимся к ним по поводу разрешения семейного либо наследственного конфликта. При согласии сторон профессиональный медиатор проводит конфиденциальные встречи спорщиков за столом переговоров, помогая им найти путь к примирению. Подтверждает обоюдное разрешение конфликта нотариально заверенный договор.

Можно и душу излить

Для успешного осуществления медиативных технологий, безусловно, необходимо квалифицированное владение психологическими и юридическими практиками, поэтому на сегодняшний день медиатор становится уже самостоятельной профессией.

– В отличие от урегулирования споров в судебном порядке, где кто-то в итоге остается проигравшим, в результате решения конфликта путем медиации обе стороны остаются довольны, – считает директор Одесского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Алла Перетятко. – Ведь они сами выбирают, каким образом им решить эту проблему. Медиатор лишь направляет их, задавая правильные вопросы, помогая прийти к обоюдному разрешению спорной ситуации. К тому же, сторонам дают возможность высказаться, излить душу – как это родственник так может со мной поступать?!

Правда, бывает, что при всем желании клиента пройти процедуру медиации невозможно, к примеру в случае алкогольной или наркозависимости, а также психического расстройства другой стороны.

Какие проблемы можно решить?

На сегодняшний день юристы центра предложили решить спор путем медиации 16 своим клиентам.

Конфликты самые разные. Например, жена опасается, что при разводе муж-юрист оставит ее без прав на совместно нажитое имущество. Не могут разделить оставшуюся в наследство от родителей квартиру брат и сестра, которая последние годы проживала вместе с матерью и досматривала ее. Разведенные родители желают взыскать алименты на содержание детей. Причем, в одном случае – отец, с которым остались дети. В другом случае – от собственных детей желает получать алименты их пожилая мать, которая считает, что в свое время она была образцовым родителем. А бабушке дочь не разрешает встречаться с внуком, и она готова отстаивать это право в судебном порядке.

– Конечно, можно и в судебном порядке установить график общения бабушки с внуком, – допускает Алла Перетятко. – Но тогда отношения матери и дочери будут окончательно разорваны – дочь явно не будет в восторге от того, что мать подала на нее в суд.

Правда, не все готовы видеться и договариваться со своим оппонентами. Потому на сегодняшний день решать конфликт с помощью медиатора согласились лишь трое клиентов центра. А вот в Канаде, например, в аналогичной системе правовой помощи, если человек не прошел процедуру медиации, его в семейных и наследственных делах не допустят к судебному разбирательству. Прежде чем получить право на бесплатную правовую помощь, он обязан попытаться урегулировать спор мирным путем.

– Пока что похвастаться достаточным количеством положительных результатов мы еще не можем, – признается Алла Перетятко. – Еще даже закон о медиации в Украине не принят. Это только первые шаги. Но, тем не менее, если они будут успешны, это избавит и наших клиентов, и судебную систему от необоснованных затрат и времени, и денег. Ведь судебные тяжбы – «удовольствие» недешевое. Поэтому мы стремимся, чтобы люди не обрастали проблемами, а решали их на том этапе, пока это еще возможно без суда.

Где помогут решить спор мирным путем?

Одесский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи: ул. Коблевская, 40, тел. (048) 726-14-45.

Первое одесское бюро правовой помощи: ул. Разумовская, 37, тел. (048) 732-18-37.

Второе одесское бюро правовой помощи: ул. Атамана Головатого, 1, тел.(048) 723-19-09.

Фото: malyutka.net

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