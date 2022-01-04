За что могут лишить родительских прав в Украине?

Родители обязаны заботиться о своем ребенке, воспитывать его в духе уважения к другим людям. Семейный кодекс прямо запрещает физические наказания для детей. За нарушение правил воспитания или уклонение от родительских обязанностей, отца и мать могут лишить прав на ребенка.

Давайте разберемся, что говорит закон о лишении родительских прав.

Какие обязанности возложены на родителей по воспитанию ребенка?

Родители обязаны уважать своих детей. В Женевской декларации прав ребенка сказано, что дети нуждается в любви и понимании. Ребенку должно принадлежать право на надлежащие питание, жилье, отдых и медицинское обслуживание. Если у ребенка нет семьи, которая смогла бы о нем позаботиться, то эта обязанность ложится на общество и органы власти.

В Семейном кодексе Украины обязанности родителей прописаны более конкретно:

заботиться о здоровье ребенка

воспитывать любовь к семье, своему народу и Украине

заботиться о духовном и нравственном развитии ребенка

позаботиться о получении среднего образования для ребенка

Запрещены любые виды эксплуатации родителями своего ребенка. Запрещены физические наказания ребенка, а также любые другие наказания, унижающие человеческое достоинство.

Родители вправе выбирать формы и методы воспитания своих детей, кроме противоречащих закону и моральным устоям общества. Если родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, то ребенок имеет право сопротивляться такому воспитанию. Дети могут обратиться за защитой своих интересов в органы опеки или сразу в суд, если достигли 14-летнего возраста.

За что могут лишить родительских прав?

Лишить родительских прав могут только через суд. Это самая крайняя мера, которую применяют в семейном праве. Основания для лишения родительских прав в Украине:

жестокое обращение с ребенком

уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка или обеспечения получения им среднего образования

любые виды эксплуатации ребенка, принуждение его к попрошайничеству и бродяжничеству

родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами

родители не забрали ребенка из роддома или из другого медицинского учреждения без уважительной причины, и в течение 6 месяцев не проявляли по отношению к нему родительской опеки

мать или отец осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка

Процедура лишения родительских прав довольно сложная. Это требует обязательного привлечения Службы по делам детей. Они составляют заключение, в котором высказывают свое мнение — стоит ли лишать мать или отца родительских прав.

Что произойдет после лишения родительских прав? Какие будут последствия?

Судебное решение повлияет на всех членов семьи. Родитель, лишенный прав на ребенка, не сможет принимать участие в воспитании. Он не сможет свободно встречаться со своим ребенком, общение разрешают только по решению суда. Не сможет препятствовать выезду ребенка за границу или в другой город. Мнение такого родителя больше не учитывается.

Отец или мать, лишенные родительских прав, не могут претендовать на наследство ребенка. Они потеряют любые финансовые или имущественные права в будущем, теряют льготы, положенные семьям с детьми.

Человек, которого лишили родительских прав, не может усыновить ребенка или быть опекуном, он теряет это право. По словам адвоката Юрия Бабенко, есть еще один важный момент: когда ребенок вырастет, он не обязан содержать или заботиться о своем родителе, даже если тому потребуется материальная помощь.

Что будет с алиментами после лишения родительских прав? Освобождается ли родитель от уплаты?

Передача ребенка на воспитание другим лицам не освобождает родителей от обязанности заботиться о нем, сказано в Семейном кодексе. Отец или мать, лишенные родительских прав, обязаны платить алименты, подчеркивает юрист Татьяна Журавель. Обычно, вместе с удовлетворением иска о лишении родительских прав, суд одновременно принимает решение о взыскании алиментов на ребенка.

Если оставшийся родитель или законный представитель отказывается принимать деньги, то суд свои решением перечисляет алименты на личный счет ребенка в государственном банке.

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