Как быстро сосредоточиться на работе или учебе — рекомендации ученых

Как повысить свою производительность? В интернете полно советов, но большинство из них кажутся бесполезными или банальными.

Давайте разберемся, что говорят ученые и как сконцентрироваться на сложной задаче, если мысли разбегаются в разные стороны.

Почему бывает сложно сконцентрироваться?

Сосредоточенность требует определенных усилий от нашего мозга. Во время решения сложной задачи происходит согласованная работа разных областей мозга, включая лобную кору, которая контролирует наше стремление делать что-нибудь интересное. Для такой работы требуется гораздо больше энергии, чем когда мы фантазируем, мечтаем или просто блуждаем мыслями. Поэтому мозг вынужденно «сбавляет обороты», чтобы перейти в щадящий режим.

Когда мы делаем несколько дел одновременно, то эффективность работы мозга ухудшается, считает профессор когнитивных и психологических наук Дэвид Бадре. Любые отвлекающие факторы мешают нам сконцентрироваться. Мозг расходует энергию на другие задачи, при этом выбирает более простые, либо переходит в режим блуждания мыслей.

Есть и другая точка зрения. Британский психолог Нилли Лэви высказала гипотезу, которая называется «Теория загрузки». Автор считает, что наш мозг может обработать только определенный объем информации в конкретный момент времени. Когда весь мозг заполнен разными задачами, ему приходится выбирать на чем сосредоточиться. Эксперименты психолога показали, что люди лучше работают не за пустым столом в тишине, а когда вокруг хаос и разбросаны бумаги. При полной загрузке внимания, мозг выбирал самую сложную задачу. Проблема только в том, как добиться этого состояния, ведь для каждого человека это индивидуально.

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Что можно сделать, чтобы сосредоточиться на задаче?

Выпейте немного кофе . В малых количествах кофеин может помочь вам сосредоточиться. Главное, употреблять его умеренно, иначе возникнет тревога, беспокойство или нервозность

. В малых количествах кофеин может помочь вам сосредоточиться. Главное, употреблять его умеренно, иначе возникнет тревога, беспокойство или нервозность Попробуйте развеселиться . Посмотрите видео со смешными котиками или короткое выступление стендап-комика. Психологи обнаружили, что юмор и смех помогают решать сложные задачи. После просмотра веселых роликов, участники эксперимента смогли задействовать свои мыслительные резервы

. Посмотрите видео со смешными котиками или короткое выступление стендап-комика. Психологи обнаружили, что юмор и смех помогают решать сложные задачи. После просмотра веселых роликов, участники эксперимента смогли задействовать свои мыслительные резервы Прекратите работать . Повысить свою производительность можно после 15-минутного перерыва. Ученые считают, что мозг может сконцентрироваться максимум на 90 минут, а потом ему лучше передохнуть. Любая физическая активность, пробежки, медитации помогут мозгу лучше справляться с задачами

. Повысить свою производительность можно после 15-минутного перерыва. Ученые считают, что мозг может сконцентрироваться максимум на 90 минут, а потом ему лучше передохнуть. Любая физическая активность, пробежки, медитации помогут мозгу лучше справляться с задачами Встаньте со стула. Люди, которые работают стоя могут быть на 42% продуктивнее своих коллег, которые сидят за столами. Сейчас есть специальные рабочие столы-трансформеры, в них можно регулировать высоту под свои потребности

А как сами ученые поступают, чтобы сконцентрироваться на своей науке?

Профессор Дэвид Бадре признает, что решение сложных задач, это действительно сложно. Как бы банально не звучала эта фраза. Разработка эксперимента, осмысление непонятного результата, поиск элегантного решения, работа над новой моделью или написание научной статьи — вот что делает карьеру ученого настолько захватывающей. Но если не получается сосредоточиться, то это расстраивает, вызывает стресс и давит.

Профессор рекомендует остерегаться простых задач. Мозг на лету определяет, какие затраты понадобятся. Сравнивает ценность результата с умственными вложениями, необходимыми для решения. И в результате, мы часто избегаем сложных задач в пользу более мелких. Занимаемся рабочей перепиской, убираемся на столе или делаем рутинную работу. Это отвлекает от решения сложной задачи, понижает мотивацию.

Решение трудной задачи требует времени. Ученый может каждый день работать над решением и не добиваться прогресса. Важно продолжать попытки, говорит профессор Бадре.

Не нужно себя корить, если нет видимого результата и вы не можете сосредоточиться. Не существует хитростей или уловок, которые могут моментально сделать сложную задачу легкой. Попробуйте решить ее в другой раз, и не забудьте освободить для этого время.

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