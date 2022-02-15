Как будут работать банки в случае военного положения?

В Украине уже вводили военное положение в 2018 году. Вопреки ожиданиям, для рядовых одесситов тогда мало что изменилось. Люди продолжали ходить на работу и учебу, а банки функционировали в привычном режиме. Однако, могут быть и более серьезные сценарии.

Давайте разберемся, как будет работать банковская система в Украине в условиях возможного военного положения.

Будут ли работать банки, если в Украине введут военное положение?

Это зависит от обстановки в каждом конкретном регионе. Нацбанк может ограничить работу коммерческих банков или конкретных подразделений во время военного положения, у него есть такое право. Все наличные средства из отделения банка, которое закрылось, перевезут в безопасное место. Для этого есть специальный протокол и сроки.

В пресс-службе Нацбанка сообщили, что начиная с 2014 года, они постоянно учитывают риск военных действий в своих прогнозах. В случае введения военного положения, у Национального банка есть кризисный план, чтобы финансовая система в Украине продолжала работать. Денежные вклады людей не пострадают, даже если некоторые банки будут вынуждены закрыться.

Что касается валютных операций, то Нацбанк не собирается вводить ограничения. По их оценкам, любые ограничения по операциям с валютой негативно повлияют на настроения участников рынка.

Что будет с денежными переводами во время военного положения?

Во время военных действий всегда есть риск, что перевод может «зависнуть» из-за потери информации. Поэтому основная задача банков — успешно завершить банковский день в системе электронных платежей. В некоторых случаях, когда есть вероятность, что банк может потерять информацию об электронном переводе, ее будут дублировать «старой-доброй» бумажной квитанцией.

Нацбанк разрешит совершать электронные переводы только ограниченному числу банков. Если вы захотите отправить или получить перевод, а ваш банк временно приостановил эту услугу, то это можно будет сделать через другой банк. Электронные переводы во время военного положения никуда не исчезнут.

Будет ли во время военного положения оплата по карте в магазинах?

Нацбанк может приостановить безналичные расчеты. Здесь примерно такая же ситуация, как с межбанковскими переводами — будут работать только определенные банки. Это значит, что платежные терминалы в магазинах могут не принять карту.

Оплата по безналу во время военного положения немного усложнится. Если будут проблемы со связью, то денежный перевод сделают по бумажному документу, который нужно заполнить не менее чем в четырех экземплярах. Это нужно для того, чтобы снизить риск потери денег клиента.

Что будет с банкоматами? Во время военного положения можно будет снять наличку?

Операции с наличными никуда не денутся, хотя банки немного сократят оборот денег. Во время военного положения финансовые учреждения должны в первую очередь обеспечивать потребности армии, полиции и спецсвязи. Банки могут ввести ограничения на снятие наличных.

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Фото: Finance Institute, УНІАН

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