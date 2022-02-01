Утвержден план действий на случай военного положения: что в документе?

Кабинет министров утвердил порядок смены места жительства во время военного положения. Поменять адрес регистрации станет довольно сложно, а в некоторых случаях — невозможно.

Давайте разберемся, какие ограничения могут ввести во время военного положения.

Как поменять место жительства во время военного положения?

Это зависит от того, какие ограничения введет военное командование. Жителям определенных районов могут полностью запретить регистрировать новое место жительства или пребывания. Военные принимают подобные решения, исходя из неблагоприятных факторов и угроз для населения.

В своем решении военное командование должно указать обоснованную причину для запрета, а также следующую информацию:

на какой срок вводятся ограничения

каким категориям населения нельзя менять место жительства

населенные пункты, где действуют ограничения

Однако, запреты и ограничения не действуют, если вы регистрируете новое место жительства на территории, где нет военного положения. В этом случае вас снимут с регистрации по старому адресу.

Можно ли менять место работы во время военного положения?

Можно, но есть некоторые нюансы. Военное командование имеет право привлекать людей для выполнения общественно-полезных работ. Согласие человека не требуется — это обязанность в условиях военного положения.

Общественно-полезные работы, как правило, не требуют специальной профессиональной подготовки. В первую очередь будут привлекать следующих людей:

безработных

работников предприятий, не занятых в работах оборонного характера

людей, занятых личным сельским хозяйством

студентов ВУЗов и учащихся профессионально-технических учебных заведений

людей, которые обеспечивают себя работой самостоятельно

С каждым заключают срочный трудовой договор. Эти работы оплачиваются — размер не может быть ниже минимальной заработной платы. За работниками предприятий сохраняются рабочие места, в случае перевода их на общественно-полезные работы.

Какие основные ограничения будут во время военного положения?

Нужно понимать, что в случае введения военного положения, количество ограничений будет зависеть от обстановки. У военного командования очень много полномочий, но это не значит, что все запреты будут автоматически введены.

Закон о военном положении предусматривает следующие меры:

Военно-квартирная обязанность . Владельцы жилья должны принять к себе военных или эвакуированных гражданских

. Владельцы жилья должны принять к себе военных или эвакуированных гражданских Принудительное отчуждение имущества . Государство может забрать автомобиль, технику или оборудование для своих нужд. Владельцу выдадут документ, по-которому он сможет возместить свой ущерб после окончания военного положения

. Государство может забрать автомобиль, технику или оборудование для своих нужд. Владельцу выдадут документ, по-которому он сможет возместить свой ущерб после окончания военного положения Комендантский час и особый режим передвижения . Военные могут ограничить въезды и выезды из населенных пунктов, а в определенное время суток нельзя будет находиться на улице без специального пропуска

. Военные могут ограничить въезды и выезды из населенных пунктов, а в определенное время суток нельзя будет находиться на улице без специального пропуска Запрет на митинги, демонстрации и забастовки . Нельзя будет собираться на улицах и в других общественных местах. Политические организации, которые выступают против интересов Украины, будут ликвидированы

. Нельзя будет собираться на улицах и в других общественных местах. Политические организации, которые выступают против интересов Украины, будут ликвидированы Ограничение приватности . Государство может читать переписку и слушать телефонные разговоры своих граждан

. Государство может читать переписку и слушать телефонные разговоры своих граждан Запрет на торговлю алкоголем. Также могут ограничить оборот веществ на спиртовой основе

В Украине уже вводили военное положение в 2018 году. «Одесская жизнь» рассказывала читателям, что главная проблема тех дней — это огромное количество слухов, домыслов и откровенных провокаций.

Фильтруйте информацию. Не принимайте поспешных решений.

Читайте также: Украинская армия станет профессиональной и увеличится на 100 тысяч человек

Фото: УНІАН

Цей матеріал також доступний українською