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Как бесплатно отправить посылку «Новой почтой»

Как бесплатно отправить посылку «Новой почтой»

В Украине действует программа «Гуманитарная почта», которую запустила «Новая почта». По этой программе можно один раз в неделю бесплатно отправить посылку военным. Для таких посылок нужно получить специальный промокод.

Информация о том, как получить этот промокод и отправить посылку, содержится в инструкции «Новой почты».

Кто может получить промокод для бесплатной отправки посылки

Воспользоваться промокодом могут представители благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, органов местной власти и других благотворительных инициатив.

Кроме того, воспользоваться программой «Гуманитарная почта» могут представители бизнеса, которые отправляют гуманитарные грузы для восстановления мира и улучшения благополучия украинцев.

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Как воспользоваться программой «Гуманитарная почта»

Чтобы получить промокод, необходимо заполнить анкету по этой ссылке. После этого промокод можно будет получить в течение двух рабочих дней.

В анкете нужно указать номер подразделения, для которого формируется посылка.

Оплатить отправление может отправитель или получатель в отделении и в приложении «Новой почты».

Промокод покрывает стоимость доставки и дополнительные услуги упаковки и хранения груза. Экспресс-накладная должна соответствовать условиям промокода.

Важно: срок действия промокода ограничен и после его окончания срока воспользоваться им будет нельзя. Получить такой промокод можно не более одного раза в неделю. Один промокод можно использовать на одну отправку.

  • Для физических лиц – промокоды с сумарным весом не более 1000 кг;
  • Для организаций – не более 5000 кг.

«Гуманитарная почта Украины» была создана как ответ на военную агрессию россии в 2014 году. С того времени она стала надежным логистическим партнером для волонтерского движения в Украине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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