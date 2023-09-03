«Новая почта» будет доставлять посылки бесплатно: кому повезло?

«Новая почта» («Нова пошта»), один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, запустил новую программу, в рамках которой начал бесплатно доставлять посылки для военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе компании, этой программой может воспользоваться любой желающий. Для этого только нужно:

заполнить форму по ссылке;

указать, для какого подразделения доставка;

получить промокод.

Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

В компании также обращают внимание, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним – до 1000 кг.

Отметим, что с 1 января 2023 года «Новая почта» повысила тарифы на 20% и выше.

В настоящее время в Украине работают два основных оператора почтовой связи – государственная «Укрпочта» и частная «Новая почта». И если у «Укрпочты» более низкие тарифы на большинство отправлений и есть отделения в селах, то ее конкурент доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

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