Новости Одессы и Одесской области

«Новая почта» будет доставлять посылки бесплатно: кому повезло?

«Новая почта» будет доставлять посылки бесплатно: кому повезло?

«Новая почта» («Нова пошта»), один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, запустил новую программу, в рамках которой начал бесплатно доставлять посылки для военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе компании, этой программой может воспользоваться любой желающий. Для этого только нужно:

  • заполнить форму по ссылке;
  • указать, для какого подразделения доставка;
  • получить промокод.

Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

В компании также обращают внимание, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним – до 1000 кг.

Отметим, что с 1 января 2023 года «Новая почта» повысила тарифы на 20% и выше.

В настоящее время в Украине работают два основных оператора почтовой связи – государственная «Укрпочта» и частная «Новая почта». И если у «Укрпочты» более низкие тарифы на большинство отправлений и есть отделения в селах, то ее конкурент доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить