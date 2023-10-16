Экспорт украинского зерна: что происходит в море и на границе с Европой

Прекращение сделки и атака на порты

Основную нагрузку по перевалке зерна приняли порты «Большой Одессы» — Одесса, Южный и Черноморск. За время зерновой сделки морским коридором было экспортировано 32,8 миллиона тонн зерна. Его стоимость составила около 8 миллиардов долларов.

Спустя год страна-агрессор решила прекратить зерновую сделку. Тогда Украина предложила продолжить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ. Та в ответ объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями. В ответ Украина заявила, что ответит теми же действиями относительно судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты.

После выхода из зерновой сделки Россия начала регулярные обстрелы украинских портов и инфраструктуры, которая используется для транспортировки зерна. Рашисты атакуют не только «Большую Одессу», но и порты на Дунае: Измаил, Рени и Килию. Они систематически бьют по складам, элеваторам, фурам с зерном. Всего за месяц таким образом уничтожили 270 тысяч тонн агропродукции. Атаки на треть сократили возможности Украины в экспорте зерна.

Альтернатива «Зерновой инициативе» по суше

Еще одна причина невозможности наладить полноценный экспорт агропродукции — это запрет на ее продажу в Польше, Словакии и Венгрии до конца года. Причем эмбарго распространяется также на овощи, вино, сахар и мясо. Правда, указанные страны предоставили транзитные коридоры, по которым Украина может экспортировать эти продукты дальше в Европу. Также транзит для украинского зерна в порты стран Балтии открыла Литва.

Возобновили прием судов для экспорта зерна и все три одесских порта. Временный коридор контролируют Военно-морские силы Украины. Международные страховые компании возобновляют покрытие страховых рисков, и в результате уже в сентябре из портов «Большой Одессы» удалось вывезти 50 тысяч тонн агропродукции.

Вместе с тем урожай этого года в Украине стал самым низким за последнее десятилетие. А непрекращающиеся обстрелы заставляют фермеров задуматься о том, сколько зерна сеять в следующем сезоне и сеять ли вообще. От их решений будет зависеть уровень цен на продовольствие.

Для сравнения

С 1 июля 2021-го по 21 февраля 2022 года Украина экспортировала 42,6 миллиона тонн зерновых. В том числе:

пшеницы — 17,8 миллиона тонн

ячменя — 5,6 миллиона тонн,

ржи — 160,1 тысячи тонн,

кукурузы — 18,7 миллиона тонн,

муки — 66,3 тысячи тонн.