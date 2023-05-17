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Россия выдвинула ультиматум в связи с одесскими портами

Россия выдвинула ультиматум в связи с одесскими портами

В одесские порты с 9 по 15 мая не зашло ни одно судно. Российские инспекторы, работающие в Стамбуле, блокируют работу зернового коридора.

С начала работы зернового коридора движение судов в одесских портах сократилось до минимума. Если в сентябре 2022 года это было 6 судов, то сейчас это 1,66 судно за сутки. Сегодня утром из портов Одессы и Черноморска вышло по одному судну в сторону Босфора. И еще одно судно стоит на погрузке в Черноморском порту.

Работу движения судов коридором блокируют российские инспекторы, которые входят в состав координационной группы в Стамбуле. РФ направила документ в Секретариат ООН, в котором выдвинула условия продолжения работы зерновой инициативы. 

Условий для возобновления работы шесть:

  • переподключение «Россельхозбанка» к международной системе оплаты SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование,
  • снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Но в Соглашении подписанном между ООН и РФ нет вышеперечисленных условий. Также в Соглашении не идет речь, что Секретариат ООН должен выполнять какие-либо российские требования.

Напомним, зерновой коридор был создан между Украиной, Россией, Турцией и ООН для безопасной транспортировки сельскохозяйственных грузов с портов Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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