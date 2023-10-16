Експорт українського зерна: що відбувається в морі та на сухопутному кордоні з Європою

Припинення угоди та атака на порти

Основне навантаження з перевалки зерна прийняли порти «Великої Одеси» — Одеса, Південний та Чорноморськ. За час зернових угод морським коридором було експортовано 32,8 мільйона тонн зерна. Його вартість становила близько 8 мільярдів доларів.

Через рік країна-агресор вирішила припинити зернову угоду. Тоді Україна запропонувала продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ. Та у відповідь оголосила всі судна, які прямували до українських портів, законними військовими цілями. У відповідь Україна заявила, що відповість тими самими діями щодо суден, які прямують до російських та окупованих українських портів.

Після виходу із зернової угоди Росія розпочала регулярні обстріли українських портів та інфраструктури, яка використовується для транспортування зерна. Рашисти атакують не лише «Велику Одесу», а й порти на Дунаї: Ізмаїл, Рені та Кілію. Вони систематично б’ють по складах, елеваторах, фурах із зерном. Загалом за місяць таким чином знищили 270 тисяч тонн агропродукції. Атаки на третину скоротили можливості України щодо експорту зерна.

Альтернатива «Зерновій ініціативі» по суші

Ще одна причина неможливості налагодити повноцінний експорт агропродукції – це заборона на її продаж у Польщі, Словаччині та Угорщині до кінця року. Причому ембарго поширюється також на овочі, вино, цукор та м’ясо. Щоправда, зазначені країни надали транзитні коридори, якими Україна може експортувати ці продукти далі до Європи. Також транзит для українського зерна до портів країн Балтії відкрила Литва.

Відновили прийом суден для експорту зерна та всі три одеські порти. Тимчасовий коридор контролюють Військово-Морські сили України. Міжнародні страхові компанії відновлюють покриття страхових ризиків, і в результаті вже у вересні з портів Великої Одеси вдалося вивезти 50 тисяч тонн агропродукції.

Водночас цьогорічний врожай в Україні став найнижчим за останнє десятиліття. А безперервні обстріли змушують фермерів задуматися про те, скільки зерна сіяти в наступному сезоні і чи взагалі сіяти. Від їхніх рішень залежатиме рівень цін на продовольство.

Для порівняння

З 1 липня 2021 року по 21 лютого 2022 року Україна експортувала 42,6 мільйона тонн зернових. В тому числі:

пшениці — 17,8 мільйона тонн

ячменю — 5,6 мільйона тонн,

жита — 160,1 тисячі тонн,

кукурудзи — 18,7 мільйона тонн,

борошна — 66,3 тисячі тонн.