Ночная атака на Одесщину: под завалами обнаружены погибшие

Под завалами зернохранилища, разрушенного во время сегодняшней атаки россиян, обнаружены тела двух погибших мужчин.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

“К сожалению, в результате российской ночной атаки имеем погибшего человека.

“В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи, не выходили на связь. В 12:15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших”, — сообщил Кипер.

Через полчаса появилось сообщение о втором погибшем:

«Только что под завалами обнаружено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов в Одессу».

Напомним, в Одессе в результате взрывной волны пострадала женщина — она получила повреждения обломками.

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