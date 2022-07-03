Сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил

В этом году у военных моряков праздник проходит в непростых условиях. Они вынуждены весте со всеми ВСУ и народом Украины защищать наши море, землю и небо от вторгшегося агрессора – фашистской российской федерации.

И украинским ВМС есть чем гордиться в этой войне. Несмотря на многократное превосходство флота оккупантов по числу кораблей, их классам и боевой мощи, украинские моряки благодаря своей высочайшей квалификации и отваге сумели потопить флагман вражеского флота ракетный крейсер «Москва», приняли активное участие в изгнании российских оккупантов с острова Змеиный, и сумели отогнать вражеские корабли на расстояние более 100 километров от украинских берегов.

Теперь противник не рискует подходить ближе. Это означает и сведению к минимуму вероятности десантной операции рашистов, которой так опасались в Одесском регионе в самом начале войны.

Огромную роль в боевых действиях на суше играют морские пехотинцы. Так, они вместе с полком «Азов» героически обороняли Мариуполь в полном окружении, сейчас играют большую роль в боевых действиях на Юге Украины.

История Дня ВМС

В независимой Украине впервые День ВМС был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы от 17 августа 1996 года, а впервые его отметили 1 августа 1997 года. Дата была выбрана в честь первых в истории независимой Украины оперативно-тактических учений Море-96, которые проходили с 30 июля до 1 августа 1996 года.

Президент Украины Виктор Ющенко указом от 24 марта 2006 года перенес праздник на первое воскресенье июля — чтобы он не приходился на будний день.

После прихода к власти Виктор Янукович перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, совместив его с празднованием Дня Военно-морского флота России.

12 июня 2015 года президент Петр Порошенко восстановил празднование Дня Военно-морского флота Украины в первое воскресенье июля.

Будущее украинского военного флота

В конце апреля 2021 года в Минобороны Украины заявили, что в Украине впервые разработали доктрину Военно-морских сил ВСУ.

В документе был взят курс на наращивание корабельного состава. Речь шла о ракетных катерах нового поколения, десантных кораблях различных классов, кораблях и катерах патрульного класса для охраны территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны, безэкипажных подводных аппаратах различного назначения и новых типах судов обеспечения различного назначения.

Приоритетом должно стать оснащение береговых воинских частей новейшими образцами вооружения и развитие авиационной компоненты.

В августе 2021 года одной из задач Украины Зеленский назвал построение большого флота к 2035 году. 27 января 2022 года Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Великобританией о переоснащении и модернизации вооружения ВМС ВСУ на сумму до 1,7 млрд фунтов стерлингов (почти 66 млрд грн), которые Украина получит в кредит. На эти деньги должны были построить две военно-морские базы в Бердянске и Очакове, восемь современных ракетных катеров, приобрести два тральщики и ракеты.

В начале июля того же года президент Зеленский заявил, что к концу 2023 года достроят украинский корвет, корпус которого уже заложен в Турции, а Таран — что Украина в 2022 году получит «москитный флот» из малых кораблей с современными боевыми возможностями.

В июле 2021 года ВМС получили первый Bayraktar TB2.

Уже в начале февраля, за считанные дни до начала вторжения России, пресс-служба ВМС сообщила, что в 2022 году Украина получит американские боевые катера Марк VI.

Конечно, война сильно повлияла на планы по развитию ВМС ВС Украины, но после того, как оккупанты будут изгнаны с нашей земли, украинский флот станет еще сильнее и эффективнее ведь у наших военных моряков будет бесценный боевой опыт.