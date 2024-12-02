Екоцид в Україні: як воєнні дії руйнують довкілля?

Що таке екоцид?

Екоцид – це масове руйнування навколишнього середовища, знищення флори та фауни, отруєння землі, води та повітря, що призводять до екологічної катастрофи. Постійні обстріли українських територій з боку росії спричинили масштабні екологічні проблеми у нашій країні. За даними одеського еколога Владислава Балінського, сума збитків, які росія завдала українській природі, вже зараз становить 35,3 млрд доларів. І ця цифра постійно зростає.

«Точний розрахунок збитків провести дуже складно. Як би ми його не проводили, все одно він буде недооцінений. Але екологи постійно фіксують факти екоциду, а прокуратура через це порушує кримінальні справи. Про суму 35,3 млрд доларів говорили і міністр екології України, і міністр оборони. Ми намагатимемося отримати ці гроші як репарацію, але вплив екоциду на здоров’я людей якраз у ці розрахунки не включений», – зазначає Владислав Балінський.

Обстріл територій: поле бою схоже на решето

Найбільше від збройної агресії росії страждають на прифронтові території. Щодня ворог випускає по нас від 40 000 до 50 000 снарядів. У петиції організації UAnimals з посиланням на Державну природоохоронну інспекцію йдеться: за перші 8 місяців війни залишками боєприпасів було забруднено 2 365 129 м2 землі, а 182 880 м2 ґрунту – отруєно шкідливими речовинами.

За словами Владислава Балінського, вибухи боєприпасів:

руйнують ґрунтовий покрив;

забруднюють землю важкими металами та залишками палива;

вбивають важливі для екосистеми організми.

«Гинуть організми та мікроорганізми, безхребетні, які дуже важливі для ґрунтоутворення. Вони відповідають за стан наших ґрунтів з погляду родючості та агрегатного стану – тобто того, як ґрунти протистоять ерозійним процесам. Зараз можна говорити про ураження мільйонів гектарів ґрунту», – пояснює одеський еколог.

Від забруднення повітря може постраждати вся Євразія

Безперервні обстріли ведуть не тільки до знищення ґрунтових покривів, а й до забруднення атмосфери. Під час вибухів снарядів великі масиви землі підіймаються у повітря, підхоплюються вітром і розносяться тисячами кілометрів навколо. За словами Владислава Балінського, це призводить до масштабних пилових бур.

«Через вибухи ґрунт розпорошується в повітрі у вигляді дрібнодисперсних аерозолів. Цей пил підхоплюється повітряними потоками та поширюється практично всією Євразією. Тобто йдеться про глобальний вплив. Надалі ці ґрунти залишаються неприкритими, піддаються водній та повітряній ерозії. Фактично, ці ландшафти ще довгий час будуть джерелом пилових бур», – каже Балінський.

Заміновані території: Україна випередила Сирію

Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна стала однією з лідерів серед країн із найбільшим забрудненням мінами, випередивши навіть Афганістан та Сирію. Наразі мін слід побоюватися і в морі, і на суші, а загальна площа замінованих територій в Україні становить близько 170-180 тисяч км2. Це, для порівняння, майже чотири з половиною Швейцарії або дві третини від площі Великобританії.

На думку Владислава Балінського, навіть після перемоги України та за умови виплати репарацій на розмінування територій можуть піти десятиліття.

«Якщо ми кажемо, що досі знаходять снаряди часів Другої світової війни, через стільки років, уявіть, скільки часу знадобиться для розмінування нових снарядів! Але очищення від мінного забруднення необхідне задля ревіталізації ландшафтів і відновлення популяцій тварин», – каже еколог.

Лісові пожежі: в Україні постраждали 50% лісу

Через обстріли на прифронтових територіях часто спалахують пожежі. Ба більше, на окупованих територіях загарбники часто не дозволяють місцевим жителям загасити загоряння. Отже, до кінця 2022 року на окупованій Кінбурнській косі, за деякими даними, вже вигоріло 20% півострова. За даними Владислава Балінського, в Україні площа згорілого або пошкодженого лісу зараз становить близько трьох мільйонів квадратних кілометрів. Це приблизно половина усієї лісистої території країни.

«Наприклад, у національному природному парку «Білоберіжжя Святослава» велика кількість соснового лісу вигоріла разом з усіма тваринами, що його населяють. Тільки мала частина живих організмів під час таких серйозних катаклізмів може самостійно врятуватися. Більшість тварин, навіть великі види, неспроможні це зробити. Коли йдеться про сезон розмноження, багато птахів навіть не підіймаються з гнізд і просто згоряють живцем», – зазначає еколог.

Окупація заповідників: рідкісні види під загрозою

Нині під окупацією росії на українському узбережжі залишаються близько 10 національних природних парків та 8 національних ландшафтних заказників.

«Ці території було створено для охорони особливо цінних природних видів. Але зараз Україна як держава фактично не може забезпечити цю охорону», – каже Балінський.

В руках загарбників перебуває й візитівка півдня – біосферний заповідник імені Ф.Є. Фальц-Фейну Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова». Після того, як 20 березня 2023 року росія призначила там своє, окупаційне керівництво, українська дирекція побоюється, що з території можуть бути вивезені особливо цінні види копитних, що становлять національне надбання.

Крім того, без належного догляду тварини в «Асканії-Нові» можуть опинитися під загрозою зникнення. Не кажучи вже про те, що російські загарбники найчастіше поводяться як живодери. Зоозахисники вже повідомляли про те, що окупанти заради забави задушили червонокнижних хом’яків у Херсонській області.

Зникнення тварин: п’ята частина дельфінів загинула

Після 24 лютого на Одещині стали набагато частіше знаходити мертвих дельфінів. За даними Владислава Балінського, популяція дельфінів в Азовсько-Чорноморському басейні за час війни скоротилася мінімум на 20% – з 250 тисяч особин 50 тисяч дельфінів загинули. Тільки на узбережжях України, Румунії та Болгарії було зафіксовано 2,5 тисячі мертвих ссавців. Але еколог упевнений: більша частина не викинулася на берег, а просто втопилася. Згідно з висновками міжнародних експертів, дельфіни загинули від пошкоджень середнього вуха, що відповідає за ехолокацію. Іншими словами, їх просто приголомшили обстріли та радіолокаційне обладнання ворожих кораблів.

«Акустичні травми для дельфінів смертельні, оскільки середнє вухо – це основний орган, за допомогою якого вони орієнтуються у просторі та видобувають собі їжу. Після пошкодження цього органу дельфіни позбавляються ехолокації, а отже, і можливості полювати та нормально харчуватися. В решті решт тварини гинуть, і найчастіше – від тривалого голоду», – пояснює еколог.

На жаль, збитки, які росія завдала українській природі, не буде повністю ліквідовано навіть при виплаті всіх можливих репарацій. Наша країна може безповоротно втратити рідкісні види флори та фауни, а деякі популяції тварин будуть відновлюватися дуже повільно.

«Я думаю, що за нашого з вами життя ми вже не зможемо спостерігати відновлення чисельності дельфінів. Це досить великі ссавці, з дуже складною соціальною поведінкою, і вони також переживають сильний стрес через війну. Навіть за сприятливих умов афаліна приносить потомство раз на 2-3 роки, і це одне дитинча. Тому популяція відновлюватиметься дуже тривалий час», – робить висновок одеський еколог Владислав Балінський.

Раніше “Одеське Життя” докладно розповідала, як війна змінила морську екологію?

Читайте також: Як робота генераторів впливає на екологію та здоров’я одеситів

Колаж: Екополітика