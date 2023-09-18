Юный музыкант из Одесской области победил в Национальном конкурсе искусств

Юный пианист из города Белгород-Днестровский успешно продемонстрировал свое умение игры на музыкальном инструменте на Национальном конкурсе искусств.
Об этом сообщили в Белгород-Днестровском городском совете.
В сообщении говорится, что питомец Белгород-Днестровской городской школы искусств им. Л.Н. Гинзбург – Алексей Терновый – удачно выступил на Национальном конкурсе искусств «Величие таланта».
Подготовила юного музыканта на конкурс преподавательница Александра Березнюк.
Во время конкурса, который проходил в столице, одаренный мальчик получил самые высокие оценки и награжден дипломом лауреата I премии —
сообщили в городском совете.
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